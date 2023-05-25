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С нового учебного года российским школьникам снова начнут вручать серебряные медали

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#серебряные медали #образование

Сейчас школьникам в России вручают единую медаль "За особые успехи в учении".

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что серебряные медали вернут в российские школы с 2023/2024 учебного года, - передает ТАСС.

"Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали", - отметил он на пресс-конференции.

Серебряная медаль - вторая после золотой медали степень отличия при обучении в средней школе.

На федеральном уровне в России с 2014 года серебряная медаль не вручается, однако регионам дано право самостоятельно устанавливать виды поощрений обучающихся, в том числе и серебряные медали регионального уровня, и награждать ими выпускников.

В настоящее время в РФ вручают единую медаль "За особые успехи в учении". До 2014 года в образовательных учреждениях отличившимся ученикам вручали и серебряные, и золотые медали, - пишет Lenta.ru.
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#серебряные медали #образование

Комментарии (1)

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Сергей

41 минуту назад
А когда вернут черчение в школы?
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