ФСБ предотвратила попытку диверсий на российских атомных электростанциях

Как сообщает ФСБ, задержаны двое украинцев, а также объявлен в розыск еще один гражданин Украины и РФ, находящийся в Бельгии.





ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, - сообщило



Как уточнили в ФСБ, диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки постсоветской республики попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач атомных электростанций.



Украинские спецслужбы хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, что, по их замыслу, нанесло бы России "серьезный экономический и репутационный ущерб".



"Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС", — добавили в ФСБ.



В результате проведенных мероприятий сотрудниками ФСБ были задержаны граждане Украины и объявлен в розыск гражданин Украины и России, находящийся в настоящее время в Бельгии. Сотрудники ФСБ предотвратили террористические атаки на объектах ядерной энергетики, которые готовили украинские спецслужбы. По подозрению в причастности к преступлениям были задержаны члены диверсионной группы, также установлены их пособники.ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, - сообщило ведомство Как уточнили в ФСБ, диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки постсоветской республики попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач атомных электростанций.Украинские спецслужбы хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, что, по их замыслу, нанесло бы России "серьезный экономический и репутационный ущерб"."Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС", — добавили в ФСБ.В результате проведенных мероприятий сотрудниками ФСБ были задержаны граждане Украины и объявлен в розыск гражданин Украины и России, находящийся в настоящее время в Бельгии.