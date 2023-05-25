В России

19 минут назад

ФСБ предотвратила попытку диверсий на российских атомных электростанциях

46
#диверсия #ФСБ

Как сообщает ФСБ, задержаны двое украинцев, а также объявлен в розыск еще один гражданин Украины и РФ, находящийся в Бельгии.

Сотрудники ФСБ предотвратили террористические атаки на объектах ядерной энергетики, которые готовили украинские спецслужбы. По подозрению в причастности к преступлениям были задержаны члены диверсионной группы, также установлены их пособники.

ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, - сообщило ведомство.

Как уточнили в ФСБ, диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки постсоветской республики попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач атомных электростанций.

Украинские спецслужбы хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, что, по их замыслу, нанесло бы России "серьезный экономический и репутационный ущерб".

"Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС", — добавили в ФСБ.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками ФСБ были задержаны граждане Украины и объявлен в розыск гражданин Украины и России, находящийся в настоящее время в Бельгии.
46
#диверсия #ФСБ

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
48
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

В Белгородской области отразили множество атак беспилотников
#обстрел #Белгород
В Белгородской области отразили множество атак беспилотников

вчера, 16:59

В России
Раскольническая ПЦУ перейдет на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября 2023 года
#ПЦУ #религия #политика
1
Раскольническая ПЦУ перейдет на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября 2023 года

вчера, 16:12

В России
Парламент РФ рассмотрит денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря
#денонсация договора #политика
Парламент РФ рассмотрит денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря

вчера, 15:25

В России
В Wildberries назвали причину введения платного возврата для покупателей
#Wildberries #платный возврат
1
В Wildberries назвали причину введения платного возврата для покупателей

вчера, 14:41

В России
В Минобрнауки РФ сообщили об изменении приемной кампании в вузы в этом году
#вузы #образование #прием
В Минобрнауки РФ сообщили об изменении приемной кампании в вузы в этом году

вчера, 13:40

В России
Россияне установили рекорд по миграции в Финляндию в 2022 году
#миграция #Финляндия
Россияне установили рекорд по миграции в Финляндию в 2022 году

вчера, 13:00

В России