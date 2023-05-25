19 минут назад
ФСБ предотвратила попытку диверсий на российских атомных электростанциях
Как сообщает ФСБ, задержаны двое украинцев, а также объявлен в розыск еще один гражданин Украины и РФ, находящийся в Бельгии.
ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, - сообщило ведомство.
Как уточнили в ФСБ, диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки постсоветской республики попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач атомных электростанций.
Украинские спецслужбы хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, что, по их замыслу, нанесло бы России "серьезный экономический и репутационный ущерб".
"Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС", — добавили в ФСБ.
В результате проведенных мероприятий сотрудниками ФСБ были задержаны граждане Украины и объявлен в розыск гражданин Украины и России, находящийся в настоящее время в Бельгии.