Продукцию добринских производителей поставляют в США

Благодаря частной инициативе и помощи областного правительства в Добринке создано несколько предприятий, продукция которых пользуется повышенным спросом не только в регионе, стране, но и за границей. Причем на самих предприятиях используется только отечественное оборудование. GOROD48 побывал в сельскохозяйственной житнице региона и познакомился с инициативными и трудолюбивыми людьми.



Добринский район самый южный в Липецкой области и с урожаями здесь всегда все в порядке. В райцентре есть единственный в регионе музей хлеба, в котором собрано все о продукте №1.— Наш район собирает столько урожая, что может кормить всю Россию… одни сутки! — Не хвастает, а просто приводит статистику экскурсовод музея Сергей Верзилин.Но мы в этот раз приехали в район не знакомиться с туристическими достопримечательностями, а поговорить с производителями сельхозпродукции, фермерами.Завод, на котором производили сухой обезжиренный корм, не работал 12 лет. Жизнь закипела в старом предприятии в прошлом году, когда в его корпусах заработал завод растительных масел и комбикормов «Добринский».Пока в одном из отремонтированных корпусов запущено производство комбикорма. Соседнее здание восстанавливают, в нем вскоре появится производство масла. В первую очередь — подсолнечного, но, по словам начальника цеха Михаила Долматова, здесь могут производить любое масло. Причем производство будет безотходным, до 400 тонн в сутки, а отжатый жмых пойдет на добавки в комбикорм.В комбикормовом цехе работа вовсю кипит. Горы сои, кукурузы, люпина, гороха специальное оборудование перерабатывает в гранулированный комбикорм. И никакой химии! Только натурпродукт для вскармливания сельскохозяйственных животных, хоть свиней, хоть бычков, хоть овец, птицы и кроликов.— Культуры которые мы перерабатываем, богаты белком и хорошо экструдируются. Комбикорм отлично усваивается, бычки его с удовольствием поедают, быстро растут, говорит Михаил Долматов. — Корма наши очень востребованы. Мы имели контракты на их поставку в сельхозпредприятия еще до монтажа линии.Оборудование цеха — тоже гордость предприятия. Все оно исключительно российское, собрано на заводах Нижнего Новгорода, Арзамаса, Воронежа, Краснодара, Белгорода. На предприятии предусмотрены 25 рабочих мест. Некоторые сотрудники уже работают, а некоторые проходят процесс обучения. Производство только началось, планируется же производить до 800 тонн комбикорма в сутки. При выходе на полную мощность увеличится и количество рабочих мест — до 50-60. Пока речь идет о поставках крупным сельхозпроизводителям, но при увеличении мощностей добринский комбикорм поступит в розницу.Конечно же большим подспорьем для инвестора была помощь правительства Липецкой области, субсидирование предприятия по различным программам.В Добринке существует в своем роде уникальное предприятие по приготовлению и заморозке пиццы и грузинского национального блюда хачапури.Причем хачапури готовят в большом ассортименте и не только по классическому рецепту.В ООО «Добрэко», которое владеет товарным знаком Pekaroff, пекут и замораживают пиццу лобиани, то есть, с фасолью, с сыром грибами и картофелем, сыром и шпинтом, по-свански, и даже с сыром, чесноком и мятой. В год добринские пекари готовят 20 0000 хачапури.Добринское хачапури с грузинскиими корнями, а владеет предприятием грузин Малхаз Авалиани, раскушали не только в нашем регионе, но еще лет пять назад в Канаде, а теперь и в США.Малхаз Авалиани рассказал, что, замороженное хачапури поставляется в Нью-Йорк.- Конечно же, основной потребитель - русскоязычное население. Вот как раз через неделю у нас очередная поставка в Нью-Йорк.- А как же санкции? - возникает логичный вопрос.- Нет, на нашу продукцию американцы никаких санкций не накладывали! Она же вкусная и высшего качества, - говорит Малхаз Авалиани.Продукцию ООО «Добрэко» в 2021 году удостоили золотой медалью 25-го международного конкурса продовольственных товаров в Москве «Лучший продукт - 2021 года».Сейчас пицца Pekaroff поставляется в сервис доставки «Самокат», в ближайших планах - вхождение в «Агрегатор Х5» торговой сети «Пятерочка».Работает на предприятии 10 человек. Объем производства в 2022 году составил 29 млн рублей (200 тысяч штук), в I квартале 2023 года уже — 20 млн (135 тысяч пицц и хачапури).Добринский кооператив «Русь» занимается выращиванием однолетних кульптур и овцеводством. Кооператив не новичок, появился он 10 лет назад. А в 2020 году от правительства области получил грант на развитие материально — технической базы и приобрел линию по производству гранулированного комбикорма. Производят фермеры 400 килограммов комбикорма в час как для себя, для своего полутысячного стада барашек и овечек.Комбикорм производят из выращенных самостоятельно пшеницы, ячменя и гороха. Покупают только сою.Как признается заместитель руководителя кооператива Олег Брыкин, приобретенная линия также отечественная, в ней нет ни винтика зарубежного производства.На полях кооператива работает также только своя техника, точнее — из союзного государства.— И раньше у нас были только комбайны «Дон», а сейчас мы работаем на белорусской технике «Полесье». У белорусов оказались очень хорошие сервисные условия, — говорит Олег Брыкин.Кооператив «Русь» имеет в Добринке магазин, где реализует свою продукцию — баранину и продукцию из шерсти.Ставит свои рекорды в районе предприниматель Спартак Степанян. Его одноименный кооператив «Спартак» занимается животноводством и производством продуктов питания — мясных и молочных. Недавно Спартак Степанян купил оборудование для производства сыра и начал осваивать это направление. Производит Спартак и известный армянский кисломолочный продукт — мацун. Без него не мыслим ни один армянский стол, но этот напиток завоевывает сердца и россиян, так как является полезным и лечебным. У нас он больше известен под названием мацони.Коптит Спартак мясо не только для продажи в своем магазине в центре Добринки, но и оказывает эту услугу населению.Но все же основное хозяйства Спартака — свиньи, их сейчас на откорме 80 голов, 25 голов свиноматок. Крупный рогатый скот - молочного и мясного направления, бельгийско–голубой, голштинской и англерской породы.— Первый кредит я взял из фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Мне выделили грант на производство сельскохозяйственной продукции. На него я купил коптильню, холодильные камеры, цех для производства сельхозпродукции, автомобиль «ГАЗель». На мясном направлении получил грант по программе «Начинающий фермер», на него я купил 50 бычков на откорм. Сейчас я их откормил, реализовал и работаю на молочном направлении, — говорит Спартак Степанян.Получил Спартак субсидию и из районного бюджета на строительство теплицы дла овощей.Всего же за прошлый год кооператив «Спартак» произвел 7,8 тонны говядины, на сумму 2,4 млн рублей, 11 тонн свинины на 1,6 млн рублей, 4,4 тонны колбасы на сумму 1,7 млн рублей. Объемы и суммы для кооператива в 10 человек впечатляют. Как впечатляет и увиденное в районе даже на единичные примерах.— Наш район отличается удобным географическим положением, стабильной экономической базой, он инвестиционно привлекателен. Экология и территория позволяет привлекать инвесторов для разных сферах деятельности: от туристической, культурной до производственной. Но основное преимущество Добринского района, это, конечно же люди, труженики села Наш край - кладезь знаний и опыта в сельском хозяйстве.Мы отлично развиваем социальную инфраструктуру. И бесконечно благодарны субъектам малого и среднего бизнеса, являющимся социально ответственными, болеющими за наш район. Мы гордимся продукцией, выпускаемой на нашей территории, — с гордостью говорит глава района Александр Пасынков.