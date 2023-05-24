18 минут назад
Липецкая вечЁрка: гул над городом, «дело врачей» и задымление на подстанции
Сегодня, 24 мая, липчане наблюдали странный самолет в небе, в суде началось рассмотрение громкого дела о мошенничестве в медицинских центрах, и на подстанции в 19-м микрорайоне произошло короткое замыкание.
Чуть позже директор аэропорта Юрий Сушков добавил, что тестовые полеты гражданского АН-26 над Липецком продолжатся в течение недели. В аэропорту удлинили взлетно-посадочную полосу на 150 метров. Перед вводом в эксплуатацию ее тестируют. Режим временного ограничения полётов воздушных судов в другие города, введенный Росавиацией, продолжит действовать, как и раньше.
— Ух, я уже начала переживать. Понимаете сами такой период, спасибо за ответ! — поблагодарила за ответ Камилла.
Обратите внимание, завтра на НЛМК пройдут плановые пожарно-тактические учения. Не надо пугаться, когда увидите, как автомобили аварийных служб с мигалками несутся к Новолипецкому комбинату. Организаторы учений хотят провести их максимально приближенными к реальной ситуации.
В Октябрьском суде сегодня началось рассмотрение уголовного дела, которое уже окрестили, «делом врачей». На скамье подсудимых четверо обвиняемых в мошенничестве.
По версии следствия, обвиняемые открыли два медицинских центра: «Территорию здоровья» на улице Петра Смородина, 9а и Центр восточной медицины «Син Линь» на улице Гоголя, 21. В центрах работали «врачи» не имеющие медицинского образования, они массово обзванивали липчан и предлагали бесплатное обследование. Обследование выявляло у пациента букет заболеваний, а предложенное «инновационное лечение» становилось таким дорогим, что пациентам приходилось брать кредиты.
Общая сумма причиненного пациентам центров ущерба, по версии следствия, превысила 5,6 миллиона рублей. Комментаторы тут же вспомнили подобные разводы.
— Помню с косметикой Дешели из ласточкиных слюней тоже всех дураков созывали. Крем вас омолодит и морщины все исчезнут. И ведь дуры кредит брали на это фуфло. Это тоже самое. Любой диагноз несуществующий вам поставят. А вы несите деньги когда мозгов нет. Таких центров пруд пруди, — написал комментатор.
— Ещё и были чудные одеяла из шерсти чуда-чудного за 70 т, — добавил другой читатель.
— Мне тоже постоянно названивают и предлагают бесплатный массаж, — доложил Сыр в мышеловке.
— Пойдешь в бесплатную клинику — «Здоров», а в платную — «Залечат». Потерял народ веру в бесплатную медицину, но по-прежнему хочет чего-нибудь бесплатного. Хоть бы кто-нибудь спросил: «А какой у вас интерес меня бесплатно обследовать?» — поинтересовался Гость.
А следственный комитет объявил в международный розыск бывшего владельца Липецкой топливной компании 54-летнего Артура Шахова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве сети заправок, работавшей в шести регионах ЦФО. Из России бизнесмен уехал еще в начале 2020 года, возможно, сейчас он живет в США.
Теперь Артура Шахова будет искать Интерпол. Шахов, кстати, не первый липчанин, находящийся в розыске. Следователи уже несколько лет безуспешно добиваются экстрадиции Михаила Захарова, обвиняемого в аферах со средствами дольщиков микрорайона «Европейский».
— Вердикт однозначен: за сроком давности и миллиардными карманами — не виновен! И заграница ему поможет! Оттуда ещё таких не возвращали. Примеров, хоть пруд пруди. Наивные, — уверен Неравнодушный.
На подстанции в 19-м микрорайоне сегодня произошло задымление. Сначала горожане подумали, что случился пожар, однако чуть позже энергетики объяснили — в результате технологического нарушения произошло короткое замыкание, вызвавшее хлопок и задымление.
— Новояз, блин. Технологическое нарушение по-русски называется аварией, — считает Я.
— Существует ещё понятие и термин «инцидент». Что это было, авария или инцидент, решает Ростехнадзор, — добавил Ликбез.
А мэрия угрожает судами энергетикам за брошенные без благоустройства раскопки. Несмотря на то, что чиновники пачками выписывают энергетикам предостережения, не восстановлены газоны и асфальт на месте двухсот раскопок. Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов пообещал, что если до начала лета энергокомпании не восстановят объекты, они получат судебные иски.
Сегодня ночью в Липецке ожидается туман, а на завтра синоптики прогнозируют дожди и грозы, так что не забудьте взять зонтик.
И поговорите, пожалуйста, с детьми о правилах дорожного движения при езде на самокате. Накануне на улице Полиграфической 12-летний мальчик попал под «Фольксваген». Выбрался он из-под автомобиля самостоятельно, тем не менее ребенок госпитализирован. И это уже пятый случай ДТП с участием детей на самокатах с весны.
Электорат