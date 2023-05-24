Завтра на НЛМК пройдут учения: горожан просят не пугаться пожарных машин

25 мая в 10:00 на НЛМК начнутся плановые пожарно-тактические учения. В учениях будет задействована спецтехника подразделений местного Липецкого пожарно-спасательного гарнизона, а также газоспасательной и медицинской службы комбината.



«Учения пройдут максимально приближенно к реальной ситуации, поэтому аварийные службы будут прибывать к месту с включенными проблесковыми маячками и спецсигналами. Просьба сохранять спокойствие», — сообщает пресс-служба НЛМК.