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37 минут назад
В Белгородской области отразили множество атак беспилотников
За ночь в Белгородской области отразили множество атак беспилотников.
Белгородскую область в ночь 24 мая атаковало большое число беспилотников, - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«С большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания», — перечислил последствия губернатор.
Он сообщил, что после подомового обхода появится более точная информация о разрушениях. На месте работают сотрудники оперативных служб.
В свою очередь, в Яковлевском округе с беспилотников Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывные устройства на административные здания в поселке Томаровка. Возгорания не последовало, никто не пострадал. В результате украинской атаки оказалась повреждена кровля нескольких построек. Оперативные службы устраняют последствия случившегося.
В Белгородской области из-за регулярных обстрелов действует средний уровень реагирования — он был введен в октябре 2022 года указом президента Владимира Путина. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.
«С большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания», — перечислил последствия губернатор.
Он сообщил, что после подомового обхода появится более точная информация о разрушениях. На месте работают сотрудники оперативных служб.
В свою очередь, в Яковлевском округе с беспилотников Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывные устройства на административные здания в поселке Томаровка. Возгорания не последовало, никто не пострадал. В результате украинской атаки оказалась повреждена кровля нескольких построек. Оперативные службы устраняют последствия случившегося.
В Белгородской области из-за регулярных обстрелов действует средний уровень реагирования — он был введен в октябре 2022 года указом президента Владимира Путина. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.