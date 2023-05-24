На площадке РСПП состоялась очередная встреча участников HR-клуба

На площадке Липецкого отделения Российского союза промышленников и предпринимателей состоялся очередной HR-завтрак, который проходил в онлайн – формате и собрал более 70 участников.





На стратегической сессии, которая состоялась в начале года, были определены актуальные темы к обсуждению на 2023 год и одной из таких тем, которая была выделена не только участниками HR-клуба, а также приглашенными директорами предприятий, стало нормирование труда и хронометраж рабочего времени.



Встречу вступительным словом открыла заместитель председателя правления – исполнительный директор Липецкого отделения РСПП Ольга Митрохина, отметив, что нормирование труда и хронометраж необходимы компании для определения уровня загрузки персонала, оптимизации рабочих процессов, что даст возможность оценить трудоемкость каждого вида работ, следовательно, правильно определить их стоимость и зарплаты работников.



Для получения подробного анализа тематики был приглашен —компетентный спикер — кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ, спикер прикладной магистратуры «Экономика человеческих ресурсов (HR-бизнес-партнер)» Уральского государственного экономического университета Святослав Захаров. Он осветил концепции, методы, инструменты нормирования труда, применяемые в организациях, а также рассказал об анализе реализации интересов работника и предприятия при оплате труда, функциях нормирования труда в организации.



Святослав Захаров показал эволюцию подходов к развитию нормирования труда, отметив, что сегодня ряд компаний возрождает и развивает прежние советские нормы. Так, например, современный Lean инструмент «5S» с начала 1920-х гг. применялся как наглядная агитация; организация обслуживания рабочих мест; культура производства, а «Гемба» в советское время подразумевало обязательное дежурство руководителей в цехах (график дежурств).



Участники встречи познакомились с экспресс-аудитом текущего состояния организации и нормирования труда на предприятии.



Святослав Захаров подробно остановился на хронометраже, который позволяет провести оценку рабочего времени и выявить резервы повышения продуктивности труда. Правильно проведенный хронометраж дает информацию, помогающую эффективно управлять не только рабочим временем, но и другими бизнес-процессами компании, оптимизируя их.



Изложенный материал охватил основы теории нормирования труда: структуру рабочего времени, виды норм, особенности нормирования различных трудовых процессов, подходы к расчету численности персонала на основе норм, методы проведения наблюдений и использования их результатов и т. п.



Участники HR-клуба отметили актуальность заданной темы и значимость практических примеров, которыми оперировал спикер.



Подводя итоги встречи, Ольга Митрохина поблагодарила Святослава Захарова за выступление, отметив, что в последнее время интерес бизнеса к нормированию труда возрастает, так как нормы труда определяют производственную мощность предприятия, выступают основой для оперативного планирования, расчета численности персонала и размеров оплаты труда.



