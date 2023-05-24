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В Wildberries назвали причину введения платного возврата для покупателей
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Глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук назвала причину введения платного возврата для покупателей.
Генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе Евразийского экономического форума 24 мая заявила, что компания практикой платного возврата товаров борется не с честными покупателями, а с шопоголиками, - передает ТАСС.
"Мы боремся не с теми, кто честно заказывает, покупает, возвращает некачественный товар. <…> А здесь речь идет именно о тех, кто как шопоголики, что ли", - отметила она.
По ее словам, маркетплейс не требует средств за возврат некачественных товаров. "Мы сейчас допиливаем инструмент, когда деньги будут возвращаться сразу", - добавила Бакальчук.
Ранее в Wildberries отмечали, что с 2021 года на маркетплейсе действует программа ответственных покупок. По ней покупатели, которые возвращают мало вещей, не оплачивают услугу обратной транспортировки товаров. Это позволило ретейлеру за 2022 год снизить число бракованных вещей на 30% по сравнению с 2021 годом.
В феврале представители маркетплейса сообщали, что платный возврат товаров позволяет сохранять конкурентные цены на продукты и компенсировать издержки продавцов. Отмечалось, что с 2021 года на Wildberries работает программа ответственных покупок. Покупатели могут не платить за обратную отправку товаров, возвращая мало вещей.
Позднее суд признал незаконным платный возврат бракованных товаров на Wildberries. В случае, если маркетплейс взимает или удерживает денежные средства при отказе от бракованной вещи, происходит нарушение действующего законодательства, - заявили в Роспотребнадзоре.
"Мы боремся не с теми, кто честно заказывает, покупает, возвращает некачественный товар. <…> А здесь речь идет именно о тех, кто как шопоголики, что ли", - отметила она.
По ее словам, маркетплейс не требует средств за возврат некачественных товаров. "Мы сейчас допиливаем инструмент, когда деньги будут возвращаться сразу", - добавила Бакальчук.
Ранее в Wildberries отмечали, что с 2021 года на маркетплейсе действует программа ответственных покупок. По ней покупатели, которые возвращают мало вещей, не оплачивают услугу обратной транспортировки товаров. Это позволило ретейлеру за 2022 год снизить число бракованных вещей на 30% по сравнению с 2021 годом.
В феврале представители маркетплейса сообщали, что платный возврат товаров позволяет сохранять конкурентные цены на продукты и компенсировать издержки продавцов. Отмечалось, что с 2021 года на Wildberries работает программа ответственных покупок. Покупатели могут не платить за обратную отправку товаров, возвращая мало вещей.
Позднее суд признал незаконным платный возврат бракованных товаров на Wildberries. В случае, если маркетплейс взимает или удерживает денежные средства при отказе от бракованной вещи, происходит нарушение действующего законодательства, - заявили в Роспотребнадзоре.
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