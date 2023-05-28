Общество

сегодня, 11:00

Блондинки vs брюнетки

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#праздник #брюнетки #блондинки
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Блондинки vs брюнетки

28 мая отмечается Всемирный День брюнеток, а 31 мая — День блондинок. По одной из версий инициатором празднования Дня блондинок стали американские адвокатессы, которых мужчины не воспринимали как равных и препятствовали их карьерному росту. День брюнеток, возможно, появился в пику Дню блондинок.

Почему одни женщины красят волосы в светлый цвет, а другие темный? А что бывает, когда они кардинально меняют цвет волос? Об этом мы поговорили с психологом и стилистом.

— Цвет волос — способ невербальной коммуникации с собой и окружающими. Женщина как бы говорит, раньше я была такой, теперь стала другой, привыкайте к моим новым чертам, — считает психолог Любовь Заева. — Женщины выбирают цвет волос в зависимости от того, какими себя ощущают в данный момент жизни. А еще из желания одни черты характера подать более выпукло, а другие — приглушить.

В обществе существуют определенные стереотипы: брюнетки — женщины-вамп, склонные к доминированию, властные, проявляющие силу характера, а блондинки — более мягкие и покладистые. И женщина, выбирая цвет волос, руководствуются своим представлением о некоем идеале, о том, какой надо быть, чтобы ее выбрали. Хотя четкого разделения в характерах блондинок и брюнеток психолог не видит.

Вряд ли и перекрашивание волос может кардинально изменить характер. Однако решив поменять цвет, скорее всего женщина уже внутренне была готова к этому и начала меняться. К тому же после перекрашивания может повыситься внутреннее ощущение удовольствия от себя, вырасти самооценка.

Окрашивание волос — это определенная игра, желание побыть немного другой. Мужчины часто под влиянием стереотипов выбирают блондинок, как более покладистых женщин, а потом сталкиваются с тем, что в избраннице много властности.

Окрашивание волос существовало во все времена и у всех культур, но культ блондинок появился только в XX веке, в связи популярностью голливудских актрис. Кстати, те, кто работал с одной из великих голливудских блондинок Мерлин Монро, описывают ее как сверхистеричную, властную и манипулирующую женщину. При этом «родным» цветом волос актрисы был каштановый, в блондинку ее перекрасили продюсеры.

Стилист, преподаватель по колористике Нинель Сокрюкина перекрашивает липчанок уже более 15 лет. Желающих стать блондинками в липецких салонах красоты несравнимо больше, чем девушек, выбирающих темный цвет. Соотношение примерно 70% на 30%. Темный цвет не всем идет — бывает, старит, да и покраситься в брюнетку проще, чем в блондинку, поэтому любители темных волос меняют цвет дома самостоятельно.

Волосы у блондинок и брюнеток, естественно натуральных, отличаются по структуре, у блондинок более тонкие, у брюнеток — плотные. Никаких особых общих черт характера у девушек-блондинок или девушек-брюнеток Нинель не замечала.

— Женщина по своей природе ищет что-то новое. Если понравилось быть блондинкой, она все равно не будет всю жизнь блондинкой. Может сначала стать блондинкой, а потом перекраситься в брюнетку. Даже наши постоянные клиентки-блондинки выбирают разные оттенки — похолоднее, потеплее. Хочется новинок, — делится опытом стилист.

Натуральных блондинок даже Нинель со своим большим опытом работы встречала нечасто. Но и краситься в тотал блонд, хотят далеко не все. Это и дорого, и придется постоянно подкрашивать корни. Чаще женщины выбирают техники частичного осветления волос: шатуш, омбре, балаяж. Чтобы окрашивания хватило хотя бы на полгода.

По этой же причине — необходимости постоянно подкрашивать корни, меньше женщин хотят быть жгучими брюнетками. Сейчас актуальны более естественные темные цвета, например, шоколадные оттенки. Женщины-брюнетки с возрастом чаще перекрашиваются в более светлые тона — опять же, чтобы замаскировать седину.

Так вышло, что две главных женщины Липецка предпочитают прямо противоположные цвета. Мэр города Евгения Уваркина — блондинка, а председатель городского Совета депутатов Евгения Фрай — брюнетка.





В липецких облсовете и горсовете больше депутатов-блондинок, чем брюнеток. Единственная женщина вице-губернатор в правительстве Липецкой области — Ольга Белоглазова, блондинка.



В команде блондинки мэра Евгении Уваркиной паритет. Вице-мэры Светлана Сурмий и Ирина Вербецкая брюнетки.






Ирина Артемова и Наталья Попова блондинки.






Анна Шамаева, скорее, шатенка.



А вот женщина, отвечающая в администрации за бюджет — председатель городского департамента финансов Татьяна Григорова — брюнетка.



Хотя это, как вы понимаете, не окончательный вариант, все может измениться в любой момент. Женщины ведь хотят новизны.

Фото: правительство Липецкой области, мэрия Липецка
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#праздник #брюнетки #блондинки
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Комментарии (4)

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Стилист-парикмахер

22 минуты назад
Какой цвет получится,с таким и ходи!
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Созерцатель

29 минут назад
чёткий, чтобы была возможность сказать "что я рыжая?")))
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мысли в слух

36 минут назад
а рыжий цвет что значит!? большинство женщин красятся в него!!
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чёткий

51 минуту назад
Почему нет рыжих?
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