Грязинец обчистил дом бывшей сожительницы

Мужчина похитил продукты и 2800 рублей.

Грязинский городской суд вынес приговор мужчине за незаконное проникновение в жилище. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, пьяный мужчина проник в дом бывшей сожительницы и похитил продукты и 2800 рублей.



В суде мужчина вину не признал и сообщил, что на предварительном следствии он себя оговорил, а зачем — пояснить не смог. А в ходе предварительного следствия грязинец рассказал, что сорвал замок с входной двери, забрал продукты и деньги из кошелька потерпевшей. Причём показания в качестве подозреваемого и обвиняемого он давал в присутствии защитника и в суде подтвердил, что в протоколах допросов стоят его подписи.



В результате мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.