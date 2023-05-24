Происшествия

сегодня, 13:18

Грязинец обчистил дом бывшей сожительницы

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#незаконное проникновение в жилище
Грязинец обчистил дом бывшей сожительницы

Мужчина похитил продукты и 2800 рублей.

Грязинский городской суд вынес приговор мужчине за незаконное проникновение в жилище. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, пьяный мужчина проник в дом бывшей сожительницы и похитил продукты и 2800 рублей.

В суде мужчина вину не признал и сообщил, что на предварительном следствии он себя оговорил, а зачем — пояснить не смог. А в ходе предварительного следствия грязинец рассказал, что сорвал замок с входной двери, забрал продукты и деньги из кошелька потерпевшей. Причём показания в качестве подозреваемого и обвиняемого он давал в присутствии защитника и в суде подтвердил, что в протоколах допросов стоят его подписи.

В результате мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
351
#незаконное проникновение в жилище

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