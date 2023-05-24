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56 минут назад
В Минобрнауки РФ сообщили об изменении приемной кампании в вузы в этом году
В этом году способ электронной подачи документов будет превалирующим.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что приемная кампания в вузы в текущем году будет отличаться, - передает РИА Новости.
"Приемная кампания каждого года удивительна по-своему. Всегда появляются какие-то нюансы. И приемная кампания этого года, конечно, будет отличаться от того, что была годом ранее, два года ранее и так далее. В чем отличительная особенность? Очевидно уже, что способ электронной подачи документов будет превалирующим", - заявил Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
По его словам, в 2023 году усовершенствовали систему суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". "И тестирование уже практически завершено. В этом году она лучше интегрирована с единым порталом государственных услуг. И мы рассчитываем, что еще больше выпускников воспользуется суперсервисом", - отметил Фальков.
Он также добавил, что Минобрнауки не планирует жестко регламентировать систему оценки студентов в рамках проекта по изменению уровней высшего образования, но будет анализировать и рекомендовать лучшие практики, - передает Bfm.ru. По некоторым специальностям в новой системе образования срок обучения четыре года сохранится, для юридического направления может быть срок в 5 лет, - отметил он.
"Приемная кампания каждого года удивительна по-своему. Всегда появляются какие-то нюансы. И приемная кампания этого года, конечно, будет отличаться от того, что была годом ранее, два года ранее и так далее. В чем отличительная особенность? Очевидно уже, что способ электронной подачи документов будет превалирующим", - заявил Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
По его словам, в 2023 году усовершенствовали систему суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". "И тестирование уже практически завершено. В этом году она лучше интегрирована с единым порталом государственных услуг. И мы рассчитываем, что еще больше выпускников воспользуется суперсервисом", - отметил Фальков.
Он также добавил, что Минобрнауки не планирует жестко регламентировать систему оценки студентов в рамках проекта по изменению уровней высшего образования, но будет анализировать и рекомендовать лучшие практики, - передает Bfm.ru. По некоторым специальностям в новой системе образования срок обучения четыре года сохранится, для юридического направления может быть срок в 5 лет, - отметил он.