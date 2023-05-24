В России
сегодня, 13:00
Россияне установили рекорд по миграции в Финляндию в 2022 году
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По этому показателю они обогнали граждан Швеции и Индии.
Россияне установили рекорд по числу мигрантов, переехавших в Финляндию в прошлом году. Из России мигрировали 6 003 человека. Это самый высокий показатель за последние 30 лет, - сообщает служба статистики Финляндии.
Высокие показатели по миграции за прошлый год в Финляндию показали также Швеция (2599), Индия (2420), Эстония (2387), Филиппины (2251), Украина (1533) и Турция (1503).
Всего в прошлом году в Финляндию прибыли почти 50 тысяч иммигрантов, - передает Bfm.ru.
В 2022 году, по данным Росстата, с января до сентября из России выехало 419 тыс. человек (за аналогичный предшествующий период этот показатель составил 202 тыс.). А согласно данным ФСБ, за период с июля по сентябрь почти 70% всех выездов (9,7 млн) россиян за границу пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.
Высокие показатели по миграции за прошлый год в Финляндию показали также Швеция (2599), Индия (2420), Эстония (2387), Филиппины (2251), Украина (1533) и Турция (1503).
Всего в прошлом году в Финляндию прибыли почти 50 тысяч иммигрантов, - передает Bfm.ru.
В 2022 году, по данным Росстата, с января до сентября из России выехало 419 тыс. человек (за аналогичный предшествующий период этот показатель составил 202 тыс.). А согласно данным ФСБ, за период с июля по сентябрь почти 70% всех выездов (9,7 млн) россиян за границу пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.
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