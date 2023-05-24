сегодня, 13:05
За 14 краж — три года колонии
В Грязях вынесли приговор мужчине за серию краж металлических изделий, швейных машинок, электроинструментов из жилых домов и садовых домиков.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в период с декабря 2021 по январь 2022 года подсудимый и его сообщники совершали кражи металлических изделий, швейных машинок, электроинструментов и иного имущества из жилых домов в Грязинском районе и домиков в садоводческом товариществе.
Подсудимый вину полностью признал. Путем частичного сложения наказаний мужчину приговорили к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Крюшо