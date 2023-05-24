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За 14 краж — три года колонии

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#кража
За 14 краж — три года колонии

В Грязях вынесли приговор мужчине за серию краж металлических изделий, швейных машинок, электроинструментов из жилых домов и садовых домиков.

Грязинский городской суд вынес приговор мужчине за 14 краж группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище и иное хранилище. В отношении сообщников подсудимого уголовное дело выделено в отдельное производство.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в период с декабря 2021 по январь 2022 года подсудимый и его сообщники совершали кражи металлических изделий, швейных машинок, электроинструментов и иного имущества из жилых домов в Грязинском районе и домиков в садоводческом товариществе.

Подсудимый вину полностью признал. Путем частичного сложения наказаний мужчину приговорили к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
1 358
#кража

Комментарии (1)

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Крюшо

48 минут назад
Правильно. Что ж за это талоны на усиленное питание выдавать?
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