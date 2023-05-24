В России

54 минуты назад

ФАС заявила о готовности поддержать возможное ограничение экспорта российского бензина

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#бензин #экспорт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержит механизм ограничения экспорта российского бензина, если он будет предложен, потому что "такая мера поможет защитить отечественный топливный рынок".

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что ведомство готово поддержать ограничение экспорта бензина, если этот механизм будет предложен, - передает "Интерфакс".

По его словам, данная мера может защитить топливный рынок. "Мы будем следить за ценами. За работу нефтяных компаний отвечает Минэнерго, если от них инициатива будет, мы поддержим", - пояснил он.

Комментируя текущую ситуацию с ценами на бензин, Шаскольский подчеркнул, что пока в рознице цены стабильны, на бирже был рост. "И мы уже предлагали увеличить биржевые продажи бензина до 15% (от производства)", - отметил глава ведомства.

Биржевые цены на бензины растут уже несколько недель подряд, стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) находится на рекордных уровнях.

Источники на топливном рынке сообщают, что Минэнерго, которое ранее регулярно ставило на вид нефтяным компаниям необходимость увеличения биржевых продаж бензинов, теперь намерено перейти к более кардинальным мерам и обсудить с нефтяниками возможности ограничения экспорта дизтоплива и сжиженных углеводородных газов, а также приостановку экспорта бензина.

Минэнерго ранее подчеркивало, что изменения биржевых цен существенно не повлияют на стоимость бензина в рознице. С начала 2023 года розничные цены на бензин не превышали роста инфляции. "Кроме того, Минэнерго рекомендовало компаниям увеличить объёмы биржевых продаж бензина, особое внимание уделив АИ-95. Эти рекомендации остаются актуальны", - заявил представитель ведомства.

Он также отмечал, что в апреле начался ежегодный период ремонтов на НПЗ, к которому компании сформировали необходимые запасы автобензина. В настоящее время товарные остатки автомобильного бензина составляют 1,9 млн тонн и являются достаточными для данного сезона.
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#бензин #экспорт

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