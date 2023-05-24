сегодня, 11:26
Крымский мост был закрыт из-за проводимых в районе учений
Движение по Крымскому мосту приостанавливали в начале мая по техническим причинам, однако быстро восстановили движение транспорта.
Он уточнил, что движение будет восстановлено через несколько часов, и попросил доверять только проверенным источникам информации.
Позже ФКУ Упрдор Тамань добавило, что движение на Крымском мосту возобновлено, задымление было связано с учениями, - передает РИА Новости.
"Движение по Крымскому мосту восстановлено в 11.00", - сообщила пресс-служба.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты запустили движение по второму железнодорожному пути Крымского моста.
Он отметил, что власти запустили движение с опережением графика. По его словам, специалисты произвели замену двух пролетных строений, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций.