В России

сегодня, 11:26

Крымский мост был закрыт из-за проводимых в районе учений

136
#Крымский мост #учения

Движение по Крымскому мосту приостанавливали в начале мая по техническим причинам, однако быстро восстановили движение транспорта.

Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Телеграм-канале.

Он уточнил, что движение будет восстановлено через несколько часов, и попросил доверять только проверенным источникам информации.

Позже ФКУ Упрдор Тамань добавило, что движение на Крымском мосту возобновлено, задымление было связано с учениями, - передает РИА Новости.

"Движение по Крымскому мосту восстановлено в 11.00", - сообщила пресс-служба.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты запустили движение по второму железнодорожному пути Крымского моста.

Он отметил, что власти запустили движение с опережением графика. По его словам, специалисты произвели замену двух пролетных строений, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций.
136
#Крымский мост #учения

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
42
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

ФАС заявила о готовности поддержать возможное ограничение экспорта российского бензина
#бензин #экспорт
ФАС заявила о готовности поддержать возможное ограничение экспорта российского бензина

53 минуты назад

В России
Совет Федерации предлагает ввести налогообложение для блогеров
#налоги #блогеры
Совет Федерации предлагает ввести налогообложение для блогеров

сегодня, 10:43

В России
1
Продажи товаров без сертификатов качества заблокируют

вчера, 18:09

В России
#пенсии
В России предложили создать спецкомиссии по пенсионным спорам

вчера, 18:08

В России
Госдума приняла закон об основаниях признания российских загранпаспортов недействительными
#загранпаспорт
Госдума приняла закон об основаниях признания российских загранпаспортов недействительными

вчера, 16:00

В России
В РФ с 1 июня должны ввести лимит в размере $1 млрд на покупку валюты нерезидентами
#экономика #валюта
В РФ с 1 июня должны ввести лимит в размере $1 млрд на покупку валюты нерезидентами

вчера, 15:14

В России