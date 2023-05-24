Происшествия

45 минут назад

В столкновении грузовика и бетономешалки пострадали оба водителя

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#авария #ДТП
В столкновении грузовика и бетономешалки пострадали оба водителя

За сутки в авариях на дорогах Липецка получили травмы четыре человека.

Накануне на окружной трассе Липецка столкнулись грузовик «Ситрак» и бетономешалка. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в аварии получили травмы водители обоих автомобилей: 60-летний водитель бетономешалки и 38-летний водитель грузовика. 

Еще одна авария с пострадавшим произошла в половине восьмого утра на улице Кривенкова. Здесь столкнулись автомобили «Ниссан» под управлением 42-летнего водителя и «Шевроле» с 70-летним мужчиной за рулем. Травмы получил водитель «Шевроле», после оказания помощи он был отпущен.

На улице Полиграфической 33-летняя женщина за рулем «Фольксвагена»  сбила 12-летнего мальчика. Подросток госпитализирован.

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#авария #ДТП

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