Происшествия
45 минут назад
В столкновении грузовика и бетономешалки пострадали оба водителя
За сутки в авариях на дорогах Липецка получили травмы четыре человека.
Накануне на окружной трассе Липецка столкнулись грузовик «Ситрак» и бетономешалка. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в аварии получили травмы водители обоих автомобилей: 60-летний водитель бетономешалки и 38-летний водитель грузовика.
Еще одна авария с пострадавшим произошла в половине восьмого утра на улице Кривенкова. Здесь столкнулись автомобили «Ниссан» под управлением 42-летнего водителя и «Шевроле» с 70-летним мужчиной за рулем. Травмы получил водитель «Шевроле», после оказания помощи он был отпущен.
На улице Полиграфической 33-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» сбила 12-летнего мальчика. Подросток госпитализирован.
Еще одна авария с пострадавшим произошла в половине восьмого утра на улице Кривенкова. Здесь столкнулись автомобили «Ниссан» под управлением 42-летнего водителя и «Шевроле» с 70-летним мужчиной за рулем. Травмы получил водитель «Шевроле», после оказания помощи он был отпущен.
На улице Полиграфической 33-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» сбила 12-летнего мальчика. Подросток госпитализирован.