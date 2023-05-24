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48 минут назад
Совет Федерации предлагает ввести налогообложение для блогеров
Совет Федерации предлагает разработать систему налогообложения для тех, кто ведет деятельность в интернете.
Сенаторы предлагают правительству рассмотреть вопрос о совершенствовании налогообложения для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе блогерскую, - говорится в проекте постановления Совфеда "О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста".
Документ, подготовленный комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам, Совет Федерации планирует принять на заседании 24 мая, - передает ТАСС.
"Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете", - говорится в проекте постановления Совфеда.
В частности, речь идет в том числе о блогерской деятельности, - рассказал глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. В свою очередь зампред комитета Андрей Епишин не исключил, что для создания механизма налогообложения в этой сфере нужно будет подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ. При этом он отметил, что рекомендация направлена именно на дальнейшее совершенствование работы по налогообложению доходов от деятельности в интернете, речь не идет о разработке нового законопроекта. "Условно, если вся деятельность [блогера]связана, например, со страницей в социальной сети, весь оборот, реклама, все мероприятия связаны с ней, то он все это суммирует и [находится] на общей системе налогообложения. Либо [можно] придумать специальный режим налогообложения для таких ситуаций", - сообщил Епишин, уточнив, что возможные механизмы налогообложения в этой сфере на данный момент с правительством подробно не обсуждались.
По его словам, эта рекомендация в адрес кабмина обсуждалась только на экспертном уровне в Совете Федерации, конкретных поручений в профильном комитете на данный момент нет. Член комитета по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин рассказал, что он планирует 24 мая на заседании Совфеда задать вопрос о налогообложении доходов блогеров главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову. "Я как раз в среду планирую задать вопрос, как будет формировать свою политику в этом направлении ФНС. Я хочу услышать видение ФНС в отношении блогосферы, как будет регулироваться их налогооблагаемая база", - подчеркнул сенатор.
Помимо этого, согласно документу, сенаторы рекомендуют ФНС выявлять и привлекать к ответственности физлиц, получающих доходы от деятельности в интернете и уклоняющихся от уплаты налогов, в том числе блогеров и интернет-тренеров.
Также Следственный комитет РФ проведет новые проверки в отношении популярных блогеров о неуплате ими налогов в случае поступления соответствующих материалов от Федеральной налоговой службы, - заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Документ, подготовленный комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам, Совет Федерации планирует принять на заседании 24 мая, - передает ТАСС.
"Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете", - говорится в проекте постановления Совфеда.
В частности, речь идет в том числе о блогерской деятельности, - рассказал глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. В свою очередь зампред комитета Андрей Епишин не исключил, что для создания механизма налогообложения в этой сфере нужно будет подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ. При этом он отметил, что рекомендация направлена именно на дальнейшее совершенствование работы по налогообложению доходов от деятельности в интернете, речь не идет о разработке нового законопроекта. "Условно, если вся деятельность [блогера]связана, например, со страницей в социальной сети, весь оборот, реклама, все мероприятия связаны с ней, то он все это суммирует и [находится] на общей системе налогообложения. Либо [можно] придумать специальный режим налогообложения для таких ситуаций", - сообщил Епишин, уточнив, что возможные механизмы налогообложения в этой сфере на данный момент с правительством подробно не обсуждались.
По его словам, эта рекомендация в адрес кабмина обсуждалась только на экспертном уровне в Совете Федерации, конкретных поручений в профильном комитете на данный момент нет. Член комитета по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин рассказал, что он планирует 24 мая на заседании Совфеда задать вопрос о налогообложении доходов блогеров главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову. "Я как раз в среду планирую задать вопрос, как будет формировать свою политику в этом направлении ФНС. Я хочу услышать видение ФНС в отношении блогосферы, как будет регулироваться их налогооблагаемая база", - подчеркнул сенатор.
Помимо этого, согласно документу, сенаторы рекомендуют ФНС выявлять и привлекать к ответственности физлиц, получающих доходы от деятельности в интернете и уклоняющихся от уплаты налогов, в том числе блогеров и интернет-тренеров.
Также Следственный комитет РФ проведет новые проверки в отношении популярных блогеров о неуплате ими налогов в случае поступления соответствующих материалов от Федеральной налоговой службы, - заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.