В Липецкой области сгорели дом, гараж и трактор

23 мая в 11:54 в селе Октябрьское Усманского района горел гараж площадью 50 квадратных метров. Огнём была повреждена кровля гаража по всей площади.



В 14:10 селе Измалково на улице Островского загорелся трактор «CASE 580 SUPERLE». Огнём уничтожены сгораемые узлы и агрегаты трактора по всей площади.



В Лебедяни на улице Заводской горело бесхозное строение. Огнём уничтожена внутренняя отделка на площади 20 квадратных метров.



В Липецком районе в селе Студеные Выселки горел дом на улице Березовая. В результате уничтожены внутренняя отделка, имущество и кровля дома по всей площади.