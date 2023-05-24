Происшествия

44 минуты назад

В Липецкой области сгорели дом, гараж и трактор

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#пожар
В Липецкой области сгорели дом, гараж и трактор
23 мая в 11:54 в селе Октябрьское Усманского района горел гараж площадью 50 квадратных метров. Огнём была повреждена кровля гаража по всей площади.

В 14:10 селе Измалково на улице Островского загорелся трактор «CASE 580 SUPERLE». Огнём уничтожены сгораемые узлы и агрегаты трактора по всей площади.

В Лебедяни на улице Заводской горело бесхозное строение. Огнём уничтожена внутренняя отделка на площади 20 квадратных метров.

В Липецком районе в селе Студеные Выселки горел дом на улице Березовая. В результате уничтожены внутренняя отделка, имущество и кровля дома по всей площади.
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#пожар

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