На окружной столкнулись фура и бетономешалка

Водитель улетевшего в кювет грузового автомобиля «Ситрак» получил травмы.

В Липецке на окружной в районе ЛТЗ столкнулись фура «Ситрак» и бетономешалка.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 61-летний водитель бетономешалки двигался сзади фуры, совершил опасный маневр, и в результате столкновения «Ситрак» оказался в кювете.В ДТП пострадал 49-летний водитель «Ситрака».