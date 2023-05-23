Происшествия
сегодня, 18:43
На окружной столкнулись фура и бетономешалка
Водитель улетевшего в кювет грузового автомобиля «Ситрак» получил травмы.
В Липецке на окружной в районе ЛТЗ столкнулись фура «Ситрак» и бетономешалка.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 61-летний водитель бетономешалки двигался сзади фуры, совершил опасный маневр, и в результате столкновения «Ситрак» оказался в кювете.
В ДТП пострадал 49-летний водитель «Ситрака».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 61-летний водитель бетономешалки двигался сзади фуры, совершил опасный маневр, и в результате столкновения «Ситрак» оказался в кювете.
В ДТП пострадал 49-летний водитель «Ситрака».
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