Происшествия

сегодня, 18:43

На окружной столкнулись фура и бетономешалка

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#ДТП
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На окружной столкнулись фура и бетономешалка

Водитель улетевшего в кювет грузового автомобиля «Ситрак» получил травмы.

В Липецке на окружной в районе ЛТЗ столкнулись фура «Ситрак» и бетономешалка.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 61-летний водитель бетономешалки двигался сзади фуры, совершил опасный маневр, и в результате столкновения «Ситрак» оказался в кювете.

В ДТП пострадал 49-летний водитель «Ситрака».
1 1259
#ДТП
2

Комментарии (1)

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