В России предложили создать спецкомиссии по пенсионным спорам

В России предложили создать специальные комиссии по разрешению пенсионных споров. Соответствующий законопроект, с которым ознакомились «Известия», внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.

Планируется, что комиссии будут создаваться при территориальных органах Социального фонда России (СФР). Они станут рассматривать, например, дела, касающиеся отказов в выплатах страховой пенсии.

В пояснительной записке отмечается, что в состав нового органа должны войти представители СФР, общественных организаций пенсионеров и профсоюзов, прокуратуры субъекта, Адвокатской палаты и аппарата Уполномоченного по правам человека.



Депутаты предлагают все расходы возложить на СФР, а для россиян рассмотрение споров сделать бесплатным.

«В большинстве случаев граждане вынуждены обращаться в суд, так как это более эффективный способ защиты пенсионных прав, что влечет дополнительные финансовые траты, связанные с судебными расходами, и увеличение нагрузки на и так перегруженные суды», — отмечается в документе.



Создание комиссий не только приведет к расширению штата территориальных органов СФР, но и к расходам бюджетов, считает заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.



Между тем глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил «Известиям», что вопрос создания новой структуры очень перспективный.



«У нас успешно работает институт досудебного разбирательства при рассмотрении споров по автострахованию гражданской ответственности. Новыми нормами предлагается аналогичная схема только в отношении пенсионного страхования», — отметил он.



