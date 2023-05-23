На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

24 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – без холодной воды останутся потребители четырех улиц, сообщили в компании.

Так, с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 10, 12 по улице Неделина, №№ 27, 29, 32, 34, 43 по улице Фрунзе – причиной ограничений станут работы по обеспечению врезки по адресу6 улица Неделина, 10. Цистерна с водой для питья и хозяйственных нужд будет находиться по этому же адресу – улица Неделина, 10.



С 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ по устранению утечки на водоводе по адресу: улица 50 лет НЛМК, стр. 2/1 отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 1, 1а, 3, 3а, 4а/1, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а (д/с), 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 (с/ш), 16, 18 по улице Лутова. Подвоз воды будет организован по адресу: улица 50 лет НЛМК, 15.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



24 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэенрго». С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 6а по улице Московской, №№ 4, 22 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, №№ 17, 19, 21, 26 по улице Гагарина, № 65 на площади Плеханова, №№ 59, 61, 63а, 65, 67 по улице Плеханова, № 12 по улице Пролетарской, кроме того, в Сселках обесточат улицу Провинциальную, дома с №7 по № 71 и №№ 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 по улице Кирова.



