Общество

сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: последний звонок, ремонт горбатого моста на Советской и без трусов на высоте

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#вечЁрка #последний звонок #мост #спасатели
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Липецкая вечЁрка: последний звонок, ремонт горбатого моста на Советской и без трусов на высоте

Сегодня, 23 мая, в липецких школах прозвенел последний звонок, председатель городского департамента дорог и благоустройства Николай Дергунов рассказал о трехлетней программе ремонта мостов, и спасатели рассказали, как  сняли с карниза балкона полуголого мужчину.

Главная новость сегодняшнего дня, конечно же, последний звонок. В Липецкой области он прозвучал для 12 тысяч девятиклассников и пяти тысяч одиннадцатиклассников.

Любопытна история этого праздника. Считается, что впервые его начали отмечать 25 мая 1948 года в школе №12 Краснодара. Инициатором был педагог-новатор Фёдор Брюховецкий. По его задумке, день последнего звонка должен был красиво завершить многолетнюю учёбу и запомниться выпускникам и тем, кто идёт следом.

А в современных реалиях этот день отмечен еще и запретом на продажу алкоголя. Об этом, кстати, чаще всего и писали комментаторы.

— Почему я, мужик, не могу купить баклажку пива? Какое отношение ко мне имеет последний звонок или впускной, или еще что подобное? У меня даже детей нет, — возмутился Гость.

— Гость, а что мешало пивом вчера затарится? — спросила Логика.

— Вот мне интересен философский вопрос, в принципе. Почему такое событие, да и любое другое подобное, должно непременно сочетаться с алкоголем?! — задался вопросом Фауст.

— Да, сегодня был последний звонок! Очень понравилось и однако жалко что мы уже заканчиваем школу! Будем её помнить по фото, ну и в памяти. Кому ещё всё это впереди, ребят, не торопите время, наслаждайтесь учёбой, так как потом всё труднее и труднее! Теперь предстоит сдать экзамены и выйти из школы! Кто сдаёт экзамены, удачи! А кого только это ждёт, тем я уже сказал, не торопитесь — вырасти успеете, только самые лучшие моменты были в школе! — один из немногих комментариев по теме от Анонима.

В ЛГТУ день начался уже, можно сказать, с  традиционной эвакуации из-за сообщения о минировании университета. Стоит добавить, что подобные сообщения поступают в Политех почти ежедневно начиная с середины апреля.

— Их принцип: держать в страхе, Ждут, пока не поверят в это, — считает Как-то так.

— Может, не стоит замалчивать местным властям эту проблему? А стоит обратится к федеральным структурам, если уж не получается решить самим. — предложил NN.

Самый старый автомобильный мост Липецка, его еще называют сталинский или горбатый, на улице Советской в этом году начнут ремонтировать, пообещал председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов. Мост, как и несколько других в центре города, отремонтируют с помощью нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



В 2024 году начнется ремонт моста через реку Липовку на улицах Октябрьской и Первомайской. В трехлетней программе ремонта —  мост на улице Фрунзе. Придумали в мэрии и решение с мостом через железнодорожные пути на улице Гайдара. Эксперты пришли к выводу, что он прогибается из-за контактного провода. Железнодорожники обещали провод  убрать. 

— Уважаемые чиновники! Проработайте вариант решения транспортного коллапса при реконструкции горбатого моста. И так в час пик он стоит в три, а то и в четыре полосы. Если его перекрыть наполовину, то встанет всё до площади Мира! Возможно ли на время ремонта моста сделать Первомайскую двусторонней? Хотя бы до перекрёстка с Фрунзе или Горького. Это будет прекрасная альтернатива, — попросила Ошибка ЕГЭ.

Накануне вечером спасатели снимали жителя Липецка с балкона пятого этажа. На гражданине из одежды была только красная майка. Чтобы ему помочь спасатели использовали автолестницу. Возможно, липчанин находился под действием наркотиков, его передали врачам сокрой помощи.

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— Муж с работы вернулся. А трусы на люстре застряли. А встреча была без галстуков. В чудные времена имеем честь жить, — прокомментировал ситуацию Неравнодушный.

— Человек-паук просто в свой камуфляж не успел переодеться, а его уже схватили, — еще одна версия случившегося от Дыка.

А у 70-летнего липчанина приключилось несчастье в бане. Он споткнулся и  сел прямо на печь. Теперь лечится в ожоговом центре.

Завтра днем потеплеет. Синоптики прогнозируют до +25 градусов, ожидаются небольшие дожди. Будьте внимательнее. Сегодня в 9 микрорайоне дерево упало сразу на три автомобиля.



Главное фото: правительство Липецкой области
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#вечЁрка #последний звонок #мост #спасатели
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Комментарии (2)

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