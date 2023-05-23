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сегодня, 17:04

Улицу в районе Опытной станции назовут именем судьи Николая Усика

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#улица
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Улицу в районе Опытной станции назовут именем судьи Николая Усика

Сегодня постоянная комиссия по образованию, культуре, спорту и делам молодежи горсовета рассмотрела ходатайство комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей, о присвоении одной из улиц города имени  бывшего заместителя председателя  областного суда Николая Усика. 

Николай Усик работал в областном суде 42 года и ушел в отставку возрасте 82 лет. За заслуги в укреплении законности ему присвоено звание «Заслуженный юрист РСФСР», а в 1993 году решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николаю Усику был присвоен высший квалификационный класс судьи. 

Николай Усик воевал сапером с 1942 года, принимал участие в сражении на Курской дуге, освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию. Дважды тяжело ранен.  

Липчанам Николай Иванович известен и как автор нескольких книг и около четырехсот публикаций в газетах и журналах по нравственно-правовой тематике.  Один из наиболее опытных и авторитетных юристов России был удостоен звания «Почетный гражданин города Липецка» в 1996 году за большой вклад в развитие судопроизводства, укрепление законности и активную гражданскую позицию. Николай Усик ушел из жизни 25 ноября 2010 года. 

«Члены постоянной комиссии горсовета единогласно поддержали предложение назвать новую улицу в районе Опытной станции именем выдающегося липчанина», — сообщает пресс-служба горсовета.

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#улица
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Комментарии (1)

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цирк

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