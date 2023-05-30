Бизнес

59 минут назад

НАКОНЕЦ-ТО ЦЕНЫ НА НОВОСТРОЙКИ СНИЗИЛИСЬ — квартиры от 2,5* млн рублей!

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НАКОНЕЦ-ТО ЦЕНЫ НА НОВОСТРОЙКИ СНИЗИЛИСЬ — квартиры от 2,5* млн рублей!

Группа компаний «Ремстройсервис» реализует уникальный проект — многоквартирные, малоэтажные дома в Romanovo city! Уже сейчас Вы можете купить собственную квартиру от 2,5* млн рублей!

Застройщик удивил не только ценой, но «фишками» проекта.

Терраса. Жители первого этажа станут обладателями веранды во дворе дома. Дети играют на детской площадке, а Вы отдыхаете от шума города на собственной террасе.

Открытая эксплуатируемая крыша. Вы можете выбрать проект на последнем этаже с полезной площадью над своей квартирой — инновационное решение от застройщика. 

Посмотреть звёзды, устроить квартирник или позагорать в жаркую погоду — спешите оставить для себя самый красивый вид!

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Планировочные композиции от эргономичных студий до просторных «трёшек» — хорошая возможность жить в собственной квартире как молодым парам, так и многодетной семьям.

Площади квартир варьируются от 21,77 м² до 159,77 м² — больше выбора и вариантов!

Четыре дизайнерских стиля на выбор. Вы получаете ключи от квартиры с готовым дизайнерским ремонтом без лишних затрат.

Выбирая планировочное решение, Вам предоставляется дизайн-проект будущей квартиры, который для Вас создадут к моменту получения ключей!  

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Собственная терраса, пространство на плоской крыше или классический проект — выбирайте сценарий жизни, удобный для Вас!

Город-спутник Romanovo city постоянно развивается. Сейчас на территории жилого комплекса действуют бассейн, спортивный комплекс, ресторан, продуктовый рынок, магазин кондитерских изделий, бизнес-центр и центр развития для детей.

А многоквартирные малоэтажные дома станут ноу-хау в строительстве за пределами города, но близкой доступности к нему!

Подробнее на сайте застройщика: https://rss48.ru/ или по телефону +7 (4742) 51-63-93

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ЗАСТРОЙЩИК ООО СЗ «МКД РОМАНОВО».

*ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 23,27 М2, 3 СЕКЦИЯ, 2 ЭТАЖ.
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТАХ: RSS48.RU И НАШ.ДОМ.РФ. ID: 52019. РНС №48-13-32-2023. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ И ОГРАНИЧЕНО НАЛИЧИЕМ КВАРТИР. 
РЕКЛАМА.ООО СЗ «МКД РОМАНОВО».

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