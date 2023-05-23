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Госдума приняла закон об основаниях признания российских загранпаспортов недействительными

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#загранпаспорт

Госдума приняла закон, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными.

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ", которыми вводится единый перечень оснований признания недействительности заграничных паспортов, в том числе служебных и дипломатических, - говорится на сайте Госдумы.

Уточняется, что среди таких оснований — утрата паспорта, изменение ФИО, пола или других личных сведений, смерть владельца, прекращение российского гражданства, непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам. Также недействительными будут признаваться дипломатические или служебные паспорта, не возвращенные их владельцами после командировки.

Кроме того, в соответствии с законом паспорта граждан, которым выезд ограничен по причине допуска к гостайне, не переданные на хранение в уполномоченные организации, также будут признаваться недействительными.

Закон предполагает ведение общефедерального учета — банка данных не только выданных, но и недействительных паспортов. Недействительные паспорта будут подлежать изъятию, которое может быть оспорено.
113
#загранпаспорт

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