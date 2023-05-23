В России
16 минут назад
В РФ с 1 июня должны ввести лимит в размере $1 млрд на покупку валюты нерезидентами
Поручение дано правительству и Банку России, оно должно быть исполнено до 1 июня.
В России до 1 июня должны установить ежемесячный лимит в размере $1 млрд на покупку валюты резидентами в России в случае сделок с иностранными компаниями, - следует из перечня поручений президента Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.
Именно столько валюты смогут купить российские компании внутри страны для покупки активов иностранных компаний из «недружественных» стран. Предполагается, что эти средства будут потом зачислены на зарубежные счета.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Они также должны определить перечень случаев, при которых такой лимит не применяется.
Именно столько валюты смогут купить российские компании внутри страны для покупки активов иностранных компаний из «недружественных» стран. Предполагается, что эти средства будут потом зачислены на зарубежные счета.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Они также должны определить перечень случаев, при которых такой лимит не применяется.