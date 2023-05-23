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Минпромторг просит отсрочки поставок чипов для сорвавшего сроки завода «Микрон»

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#экономика #Микрон

Минпромторг добивается отсрочки на год для поставщика банковских и SIM-карт – зеленоградского завода "Микрон".

Минпромторг обсуждает с производителями банковских карт возможность растянуть еще на год и без того просроченные поставки произведенных на "Микроне" чипов. Завод уже получает иски на сотни миллионов рублей. Нехватка отечественных аналогов вынудила производителей карт перейти на чипы от китайских производителей, которые за последний год выросли в цене втрое, - пишет "Ъ" со ссылкой на источник.

Сейчас министерство пытается согласовать для "Микрона" возможность отсрочить поставку чипов для банковских карт таким образом, чтобы не допустить новых исков в адрес завода. По информации издания, речь идет о годовой отсрочке. В настоящее время по этому поводу проходят совещания, - сообщил источник.

Арбитражный суд Москвы 18 мая принял к производству иск ООО "Алиот" (производит банковские карты) к заводу «Микрон» (производит полупроводники), следует из данных базы суда. Сумма иска составляет 312 млн рублей, предмет иска не раскрывается.

Источник утверждает, что это связано со срывом поставок чипов для банковских карт. Миллионные иски завод получал и раньше. В марте ООО "Орен карт" потребовала с завода 1,82 млн рублей за просрочку по поставке 1,82 млн чипов (полная партия составляла 2 млн чипов на 312 млн рублей). Стороны заключили мировое соглашение и договорились об отсрочке поставки до 30 ноября 2023 года.

Ситуацией, при которой российские производители чипов для смарт-карт (это банковские карты и SIM-карты) не могут удовлетворить спрос компаний, производящих конечную продукцию, уже воспользовались китайские производители полупроводников. Источник, знакомый с организацией поставок китайских чипов в Россию, говорит, что по итогам первого квартала год к году китайские производители чипов для банковских карт (XH Smart Tech, Watchdata) подняли цены на свою продукцию в три раза, до $0,9 (примерно 72 руб.) за чип. В производителе карт "Новакард" подтверждают, что за последний год произошел многократный рост цен на китайские компоненты для смарт-карт.

Российские чипы — притом что их и не хватает — еще дороже. Судя по тексту определения по делу "Микрона" и "Орен Кард", опубликованного в картотеке, стоимость одного чипа, заказанного на "Микроне", составляла 156 рублей.

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#экономика #Микрон

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