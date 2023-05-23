Происшествия

31 минуту назад

Автомобиль «Датсун» врезался в световую опору: предположительно, женщина-водитель заснула

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#ДТП
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Автомобиль «Датсун» врезался в световую опору: предположительно, женщина-водитель заснула

ДТП произошло на улице Асфальтной станции Казинка.

Сегодня в Липецке на улице Асфальтной станции Казинка съехал с дороги и врезался в опору освещения автомобиль «Датсун». 

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулем автомобиля находилась 31-летняя женщина. Предположительно, она засунула, возвращаясь с работы.

От травм женщину уберег ремень безопасности. 

Фото - vk.com/id437227989

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#ДТП
1

Комментарии (1)

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Алес

8 минут назад
Да что это за работа такая ,если поспать нельзя
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