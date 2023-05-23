Автомобиль «Датсун» врезался в световую опору: предположительно, женщина-водитель заснула

ДТП произошло на улице Асфальтной станции Казинка.









Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулем автомобиля находилась 31-летняя женщина. Предположительно, она засунула, возвращаясь с работы.



От травм женщину уберег ремень безопасности.



Фото - vk.com/id437227989

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулем автомобиля находилась 31-летняя женщина. Предположительно, она засунула, возвращаясь с работы.От травм женщину уберег ремень безопасности.

Сегодня в Липецке на улице Асфальтной станции Казинка съехал с дороги и врезался в опору освещения автомобиль «Датсун».