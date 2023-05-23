Общество

51 минуту назад

Контрафактный набор детской одежды с изображением персонажей из «Ну, погоди!» обошёлся в 40 000 рублей

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#контрафакт #авторские права
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Контрафактный набор детской одежды с изображением персонажей из «Ну, погоди!» обошёлся в 40 000 рублей

Набор детской одежды с изображением персонажей из мультфильма «Ну, погоди!» был продан в Энгельсе.

Липецкий предприниматель по решению арбитражного суда должен заплатить «Союзмультфильму» компенсацию за продажу контрафактного товара с изображением персонажей из мультфильма «Ну, погоди!».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, акционерное общество «Киностудия «Союзмультфильм» и общество с ограниченной ответственностью «Созмультфильм» обратились в Арбитражный суд Липецкой области с иском к липецкому индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на два зарегистрированных товарных знака и компенсации нарушение исключительных авторских прав на персонажи «Волк» и «Заяц» из мультфильма «Ну, погоди!».

Липецкий предприниматель продал контрафакт – набор детской одежды с изображением персонажей из мультфильма «Ну, погоди!» в городе Энгельс Саратовской области.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил исковые требования и взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию в размере 20 000 рублей за нарушение исключительных прав на два товарных знака и 20 000 рублей компенсации за нарушение исключительных авторских прав на персонажи «Волк» и «Заяц».
182
#контрафакт #авторские права
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