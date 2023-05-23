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В РФ предлагают ввести штрафы до 200 тысяч рублей для владельцев собак за укусы животных

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#животные #штрафы

Госдума 23 мая рассмотрит поправки к закону из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных.

Госдума 23 мая рассмотрит во втором чтении законопроект, который вводит административные штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за то, что собаки могут покусать человека, - пишут "Ведомости". Штрафы для хозяев собак за укусы животных будут от 10 000 до 200 000 рублей. Ранее наказание за укусы собак регулировалось законодательством субъектов Федерации. Поправки поддержал профильный комитет Госдумы по госстроительству.

Всего в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появятся три новых состава, связанных с несоблюдением требований по обращению с животными.

Первый состав – это статья 8.52 о несоблюдении требований к содержанию животных, которая влечет штраф для граждан – от 1500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 15 000 рублей, для юрлиц – от 15 000 до 30 000 рублей.

Несоблюдение требований к содержанию животных – это штрафы для хозяев за то, что они выбросили своих животных, - объясняет один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. "По закону об ответственном обращении с животными человек не может избавляться от животных никак, кроме как передав его другому владельцу или отдав в приют", – отметил он.

Жестокое обращение с животными, если это действие не содержит признаки уголовно наказуемого деяния, повлечет штрафы для граждан от 5000 до 15 000 рублей, для должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, на юрлиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

В УК есть статья 245 о жестоком обращении с животными, наказывают по ней обычно за убийство или за причинение тяжелого вреда здоровью животного, - отмечает Бурматов. "Но если человек пнул животное, оставил его на морозе или морил голодом, то это тоже жестокое обращение. А сейчас люди, которые совершают такие действия, уходят от ответственности. Поэтому и были разработаны штрафы в КоАПе", - заявил депутат.

Ко второму чтению статью 8.52 дополнили новой нормой, по которой будут наказывать, если чьи-то животные укусили человека или нанесли другие незначительные повреждения, говорит Бурматов. В частности, речь идет о штрафах для граждан от 10 000 до 30 000 руб., для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 рублей, для юрлиц – от 100 000 до 200 000 рублей. "По этой же норме будут наказывать и должностных лиц, которые, к примеру, должны были построить приюты в городах, где должны были содержаться бездомные животные, но сделано этого не было", – говорит депутат.

Еще один состав статьи 8.53 – несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Для граждан предусмотрены штрафы от 3000 до 15 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей, для юрлиц – от 50 000 до 100 000 рублей. Если животное используется в зоопарках и цирках, не имеющих лицензию или с нарушением лицензии, штрафы для должностных лиц составят от 30 000 до 50 000 рублей, для юрлиц – от 100 000 до 200 000 рублей.

Кроме того, в КоАП добавляется и статья 8.54: за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов. Если они не соблюдают требования, то штрафы для граждан будут от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 15 000 рублей, для юрлиц – от 30 000 до 50 000 рублей.

Принятие законопроекта будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами, - заявил один из авторов законопроекта, председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Проект был внесен в Госдуму еще 16 июля 2021 г. В первом чтении он был принят 27 октября 2021 г., после чего его рассмотрение застопорилось. Бурматов говорит, что длительные согласования завершились лишь несколько недель назад.

В поправки ко второму чтению в законопроект, который касается полномочий регионов, будет добавлена норма о том, что в региональном законодательстве можно будет предусмотреть наказание за самовыгул животных, - говорит Бурматов.
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#животные #штрафы

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