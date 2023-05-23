сегодня, 12:54
В РФ предлагают ввести штрафы до 200 тысяч рублей для владельцев собак за укусы животных
Госдума 23 мая рассмотрит поправки к закону из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных.
Всего в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появятся три новых состава, связанных с несоблюдением требований по обращению с животными.
Первый состав – это статья 8.52 о несоблюдении требований к содержанию животных, которая влечет штраф для граждан – от 1500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 15 000 рублей, для юрлиц – от 15 000 до 30 000 рублей.
Несоблюдение требований к содержанию животных – это штрафы для хозяев за то, что они выбросили своих животных, - объясняет один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. "По закону об ответственном обращении с животными человек не может избавляться от животных никак, кроме как передав его другому владельцу или отдав в приют", – отметил он.
Жестокое обращение с животными, если это действие не содержит признаки уголовно наказуемого деяния, повлечет штрафы для граждан от 5000 до 15 000 рублей, для должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, на юрлиц – от 50 000 до 100 000 рублей.
В УК есть статья 245 о жестоком обращении с животными, наказывают по ней обычно за убийство или за причинение тяжелого вреда здоровью животного, - отмечает Бурматов. "Но если человек пнул животное, оставил его на морозе или морил голодом, то это тоже жестокое обращение. А сейчас люди, которые совершают такие действия, уходят от ответственности. Поэтому и были разработаны штрафы в КоАПе", - заявил депутат.
Ко второму чтению статью 8.52 дополнили новой нормой, по которой будут наказывать, если чьи-то животные укусили человека или нанесли другие незначительные повреждения, говорит Бурматов. В частности, речь идет о штрафах для граждан от 10 000 до 30 000 руб., для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 рублей, для юрлиц – от 100 000 до 200 000 рублей. "По этой же норме будут наказывать и должностных лиц, которые, к примеру, должны были построить приюты в городах, где должны были содержаться бездомные животные, но сделано этого не было", – говорит депутат.
Еще один состав статьи 8.53 – несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Для граждан предусмотрены штрафы от 3000 до 15 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей, для юрлиц – от 50 000 до 100 000 рублей. Если животное используется в зоопарках и цирках, не имеющих лицензию или с нарушением лицензии, штрафы для должностных лиц составят от 30 000 до 50 000 рублей, для юрлиц – от 100 000 до 200 000 рублей.
Кроме того, в КоАП добавляется и статья 8.54: за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов. Если они не соблюдают требования, то штрафы для граждан будут от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 15 000 рублей, для юрлиц – от 30 000 до 50 000 рублей.
Принятие законопроекта будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами, - заявил один из авторов законопроекта, председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
Проект был внесен в Госдуму еще 16 июля 2021 г. В первом чтении он был принят 27 октября 2021 г., после чего его рассмотрение застопорилось. Бурматов говорит, что длительные согласования завершились лишь несколько недель назад.
В поправки ко второму чтению в законопроект, который касается полномочий регионов, будет добавлена норма о том, что в региональном законодательстве можно будет предусмотреть наказание за самовыгул животных, - говорит Бурматов.