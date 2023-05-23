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35 минут назад

Обвиняемому в покушении на убийство двух человек ельчанину добавили новые статьи

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#убийство #разбой
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Обвиняемому в покушении на убийство двух человек ельчанину добавили новые статьи

45-летнему мужчине предъявлено обвинение еще по двум статьям Уголовного кодекса: «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом».

Елецкий городской суд до 21 июня продлил срок содержания под стражей 45-летнего ельчанина, обвиняемого в покушении на убийство двух человек. Преступления, которые ему инкриминируются, были совершены в 2005 году. 

45-летнего жителя Ельца правоохранители задержали этой зимой по подозрению в нападении на супружескую пару, произошедшем 25 апреля 2005 года. На супругов напали на улице в пять утра. Женщина получила множественные колото-резаные ранения грудной клетки и живота, у неё были повреждены желудок, лёгкие. От полученных ранений она умерла. Мужчина также получил массу ранений, но выжил.

18 лет назад найти преступника не удалось, и следствие по делу о покушении на убийство двух лиц было приостановлено.  

В феврале 2023 года по подозрению в совершении преступления был задержан житель Ельца, который ранее проходил по этому делу в качестве подозреваемого. В тот же день ему предъявили обвинение по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». Вину он не признал, от дачи показаний отказался.

 «Впоследствии мужчине было предъявлено обвинение еще по двум статьям Уголовного кодекса: пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом», за каждое из которых предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы, по наиболее тяжкому из них — по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ на срок вплоть до пожизненного заключения», — сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.

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#убийство #разбой
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