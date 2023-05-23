В России
15 минут назад
В Минтрансе заявили о выделении ₽95 млрд на модернизацию пунктов пропуска через границу
В результате в 2022 году расходы на развитие пунктов пропуска выросли вдвое, до 20 млрд рублей.
На модернизацию пунктов пропуска через госграницу России власти направят в 2023 году 25 млрд рублей, в 2024–2025 годах — по 35 млрд рублей ежегодно, - рассказал министр транспорта Виталий Савельев. По его словам, на эти деньги в пунктах пропуска построят унифицированные здания, внедрят новое оборудование, электронную очередь и др. "Новый принцип сканирования транспорта и электронная очередь существенно изменят ландшафт границы России", — заявил Савельев.
Ранее на содержание пунктов пропуска вместе со стройкой и капитальным ремонтом выделялось 9–10 млрд рублей в год. "В 2021 году мы обосновали в правительстве расчеты, что, если мы хотим ускоренно провести модернизацию приоритетных 84 пунктов пропуска и обеспечить надлежащее функционирование 314 [работающих] пунктов, требуются другие деньги", — отметил глава Минтранса. В результате в 2022 году расходы на развитие пунктов пропуска выросли вдвое, до 20 млрд рублей, - передает РБК.
Модернизация пунктов пропуска имеет стратегическое значение для ускорения транзита, экспорта и импорта грузов с учетом переориентации внешней торговли России на новые рынки, развития международных транспортных коридоров, в том числе "Север-Юг", - заявил представитель Минэкономразвития.
По словам Савельева, вся программа модернизации пунктов пропуска рассчитана до конца 2030 года. Средства на модернизацию выделяются в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы", которая включает в себя и ведомственный проект "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу". По данным Минтранса, всего в РФ существуют 380 пунктов, из которых работают 314. Больше всего пропускных пунктов расположено на границе с Казахстаном (52; работают 50) и Китаем (28; работают 19). "Из работающих пунктов мы акцентировали внимание на развитии 84 — на них приходится примерно 66% грузооборота между Россией и другими странами", — говорит министр.
Осенью 2021 года Минтранс оценивал комплексную модернизацию всех таких объектов в более 300 млрд рублей.
По словам Савельева, выделенные в 2023–2025 годах деньги будут направлены на три направления: установку нового оборудования, внедрение электронной очереди и строительство типовых административных зданий.
Кроме этих мер Минтранс автоматизировал вопросы контроля за состоянием пунктов пропуска.
Ранее на содержание пунктов пропуска вместе со стройкой и капитальным ремонтом выделялось 9–10 млрд рублей в год. "В 2021 году мы обосновали в правительстве расчеты, что, если мы хотим ускоренно провести модернизацию приоритетных 84 пунктов пропуска и обеспечить надлежащее функционирование 314 [работающих] пунктов, требуются другие деньги", — отметил глава Минтранса. В результате в 2022 году расходы на развитие пунктов пропуска выросли вдвое, до 20 млрд рублей, - передает РБК.
Модернизация пунктов пропуска имеет стратегическое значение для ускорения транзита, экспорта и импорта грузов с учетом переориентации внешней торговли России на новые рынки, развития международных транспортных коридоров, в том числе "Север-Юг", - заявил представитель Минэкономразвития.
По словам Савельева, вся программа модернизации пунктов пропуска рассчитана до конца 2030 года. Средства на модернизацию выделяются в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы", которая включает в себя и ведомственный проект "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу". По данным Минтранса, всего в РФ существуют 380 пунктов, из которых работают 314. Больше всего пропускных пунктов расположено на границе с Казахстаном (52; работают 50) и Китаем (28; работают 19). "Из работающих пунктов мы акцентировали внимание на развитии 84 — на них приходится примерно 66% грузооборота между Россией и другими странами", — говорит министр.
Осенью 2021 года Минтранс оценивал комплексную модернизацию всех таких объектов в более 300 млрд рублей.
По словам Савельева, выделенные в 2023–2025 годах деньги будут направлены на три направления: установку нового оборудования, внедрение электронной очереди и строительство типовых административных зданий.
Кроме этих мер Минтранс автоматизировал вопросы контроля за состоянием пунктов пропуска.