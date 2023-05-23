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Россияне на пенсии работают в среднем 7,5 лет
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После назначения пенсии россияне работают в среднем семь с половиной лет.
Росстат раскрыл среднюю продолжительность трудового стажа у россиян после назначения пенсии. В 2022 году он составил 7,47 года, - говорится в данных исследования по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения. Это наибольшее значение показателя за весь период доступной статистики (с 2011 года — тогда продолжительность стажа после выхода на пенсию составляла 6 лет). В 2020 году средний срок трудовой деятельности после назначения пенсионных выплат оценивался в 7,02 года, - передает РБК.
Но "стандартные" пенсионеры по старости, вышедшие на пенсию в разное время по достижении общеустановленного пенсионного возраста, работают в среднем лишь 2,3 года, следует из данных Росстата. Это в 2,5 раза меньше показателя из предыдущего исследования за 2020 год (5,82 года). Опросы для последнего исследования проводились летом 2022 года (Росстат подготовил результаты к концу марта 2023-го).
В течение почти 7,5 лет совмещают пенсию с работой россияне, получающие досрочную трудовую и военную пенсии, а 11,82 года — те, кому положены выплаты по инвалидности. Обе эти категории выходят на пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста, уточняет Росстат. В 2022 году он составлял 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин. До начала пенсионной реформы в 2019 году — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
О том, что они работают после назначения пенсии, Росстату сообщили 17,8% респондентов. Эта доля несколько ниже официальных данных: по состоянию на 1 января 2023 года Социальный фонд России насчитывал 7,9 млн работающих пенсионеров, или 18,9% общей численности граждан пенсионного возраста (41,8 млн). Однако эти цифры включают только получателей пенсий по линии Соцфонда (экс-Пенсионного фонда), не учитывая «военных» пенсионеров. С учетом получателей пенсий от Минобороны и силовых ведомств по состоянию на 1 января 2022 года в стране насчитывалось почти 44,7 млн пенсионеров (соответствующих данных на 1 января 2023 года нет).
Из 17,8% работающих респондентов 6% (то есть треть) имеют стаж от одного до четырех лет после назначения пенсии, еще 6% — от пяти до девяти лет, сообщил Росстат. Значительно меньшая доля (2,8%) трудятся 10–14 лет, и только 1,7% имеют стаж от 15 лет и более. Количество работающих пенсионеров, чьи пенсии не индексируются, в РФ сокращается с 2016 года и в 2022 году снизилось на 600 тысяч человек, - следует из данных Соцфонда.
Ученые из НИУ ВШЭ ранее оценивали, что средний эффективный (реальный) пенсионный возраст в России выше нормативного: у мужчин на 3,2 года, у женщин — на 5,3 года. Действительно, возраст выхода с рынка труда россиян превышает общеустановленный пенсионный возраст, и у женщин это превышение почти вдвое больше, чем у мужчин, подтверждали исследователи из РАНХиГС. Возраст реального выхода на пенсию выше в тех регионах, где заработная плата дает более высокую прибавку к пенсии.
По данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет в 2022 году составила 23,38 года, увеличившись на 2,66 года по сравнению с результатом 2021-го (правда, остается чуть ниже, чем в допандемийном 2019 году).
Данные о старшем поколении были получены Росстатом в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения, которое организуется во всех регионах России раз в два года. В 2022 году его охват составил 60 тыс. домохозяйств (без учета Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей). Наблюдение проводится методом личного опроса.
Росстат также проанализировал социальную активность граждан пожилого возраста (55 лет и более). Было установлено, что только 6,7% из них способны вести активный образ жизни и заниматься активными видами отдыха. Так, например, ресторан, кафе или бар за 2022 год посещали только 2,5% респондентов (против 15,9% в 2020 году), художественную выставку или музей — 1,6% (против 6,5% двумя годами ранее), занятия в спортивной секции — лишь 1% пожилых граждан. При этом туристическую или экскурсионную поездку в последний год совершали почти 36% пенсионеров, следует из данных статслужбы.
Более 30% пожилых россиян ежедневно занимаются уходом за детьми без оплаты, выяснил Росстат. Среди женщин их доля предсказуемо выше, чем среди мужчин, и достигает 32,8% против 26,4%. А 7,2% опрошенных рассказали, что на ежедневной основе ухаживают за больными или пожилыми лицами. Вместе с тем абсолютное большинство пожилых россиян сами нуждаются в помощи — 97,9% из них в последний год обращались в медицинские организации за амбулаторно-поликлиническим лечением.
Росстатом были представлены и данные по условиям проживания пожилых россиян. Абсолютное большинство опрошенных (96,3%) сообщили, что не испытывают стесненности в жилье. Говоря о состоянии занимаемого ими жилого помещения, 45,6% оценили его как удовлетворительное, а 44,9% — как хорошее. О плохом и очень плохом состоянии заявили только 3,5% пожилых россиян. Среди наиболее часто упоминающихся недостатков лидируют шум от соседей и загрязнение (об этих проблемах сказали по 10% респондентов), плохая освещенность подходов к дому (9,6%), недостаток тепла (8,4%).
Но "стандартные" пенсионеры по старости, вышедшие на пенсию в разное время по достижении общеустановленного пенсионного возраста, работают в среднем лишь 2,3 года, следует из данных Росстата. Это в 2,5 раза меньше показателя из предыдущего исследования за 2020 год (5,82 года). Опросы для последнего исследования проводились летом 2022 года (Росстат подготовил результаты к концу марта 2023-го).
В течение почти 7,5 лет совмещают пенсию с работой россияне, получающие досрочную трудовую и военную пенсии, а 11,82 года — те, кому положены выплаты по инвалидности. Обе эти категории выходят на пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста, уточняет Росстат. В 2022 году он составлял 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин. До начала пенсионной реформы в 2019 году — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
О том, что они работают после назначения пенсии, Росстату сообщили 17,8% респондентов. Эта доля несколько ниже официальных данных: по состоянию на 1 января 2023 года Социальный фонд России насчитывал 7,9 млн работающих пенсионеров, или 18,9% общей численности граждан пенсионного возраста (41,8 млн). Однако эти цифры включают только получателей пенсий по линии Соцфонда (экс-Пенсионного фонда), не учитывая «военных» пенсионеров. С учетом получателей пенсий от Минобороны и силовых ведомств по состоянию на 1 января 2022 года в стране насчитывалось почти 44,7 млн пенсионеров (соответствующих данных на 1 января 2023 года нет).
Из 17,8% работающих респондентов 6% (то есть треть) имеют стаж от одного до четырех лет после назначения пенсии, еще 6% — от пяти до девяти лет, сообщил Росстат. Значительно меньшая доля (2,8%) трудятся 10–14 лет, и только 1,7% имеют стаж от 15 лет и более. Количество работающих пенсионеров, чьи пенсии не индексируются, в РФ сокращается с 2016 года и в 2022 году снизилось на 600 тысяч человек, - следует из данных Соцфонда.
Ученые из НИУ ВШЭ ранее оценивали, что средний эффективный (реальный) пенсионный возраст в России выше нормативного: у мужчин на 3,2 года, у женщин — на 5,3 года. Действительно, возраст выхода с рынка труда россиян превышает общеустановленный пенсионный возраст, и у женщин это превышение почти вдвое больше, чем у мужчин, подтверждали исследователи из РАНХиГС. Возраст реального выхода на пенсию выше в тех регионах, где заработная плата дает более высокую прибавку к пенсии.
По данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет в 2022 году составила 23,38 года, увеличившись на 2,66 года по сравнению с результатом 2021-го (правда, остается чуть ниже, чем в допандемийном 2019 году).
Данные о старшем поколении были получены Росстатом в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения, которое организуется во всех регионах России раз в два года. В 2022 году его охват составил 60 тыс. домохозяйств (без учета Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей). Наблюдение проводится методом личного опроса.
Росстат также проанализировал социальную активность граждан пожилого возраста (55 лет и более). Было установлено, что только 6,7% из них способны вести активный образ жизни и заниматься активными видами отдыха. Так, например, ресторан, кафе или бар за 2022 год посещали только 2,5% респондентов (против 15,9% в 2020 году), художественную выставку или музей — 1,6% (против 6,5% двумя годами ранее), занятия в спортивной секции — лишь 1% пожилых граждан. При этом туристическую или экскурсионную поездку в последний год совершали почти 36% пенсионеров, следует из данных статслужбы.
Более 30% пожилых россиян ежедневно занимаются уходом за детьми без оплаты, выяснил Росстат. Среди женщин их доля предсказуемо выше, чем среди мужчин, и достигает 32,8% против 26,4%. А 7,2% опрошенных рассказали, что на ежедневной основе ухаживают за больными или пожилыми лицами. Вместе с тем абсолютное большинство пожилых россиян сами нуждаются в помощи — 97,9% из них в последний год обращались в медицинские организации за амбулаторно-поликлиническим лечением.
Росстатом были представлены и данные по условиям проживания пожилых россиян. Абсолютное большинство опрошенных (96,3%) сообщили, что не испытывают стесненности в жилье. Говоря о состоянии занимаемого ими жилого помещения, 45,6% оценили его как удовлетворительное, а 44,9% — как хорошее. О плохом и очень плохом состоянии заявили только 3,5% пожилых россиян. Среди наиболее часто упоминающихся недостатков лидируют шум от соседей и загрязнение (об этих проблемах сказали по 10% респондентов), плохая освещенность подходов к дому (9,6%), недостаток тепла (8,4%).
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