Общество

сегодня, 11:10

Более ста камер видеонаблюдения будут контролировать капремонт домов

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Более ста камер видеонаблюдения будут контролировать капремонт домов

ФКР Липецкой области продолжает практику установки камер видеонаблюдения на объектах, где обновляются фасад и крыша. Взглянуть на мир капремонта жители могут со своего смартфона или компьютера. Для этого необходимо зайти на официальный сайт ФКР и нажать кнопку «Капремонт онлайн» (https://kapremont48.ru/).

Дома оснащаются видеонаблюдением по мере начала работ по капитальному ремонту и только при наличии технической возможности подключения. Планируется, что в этом сезоне трансляцию будут вести более 100 камер на 96 домах. В данный момент работают более 20 камер.

Видеонаблюдение не требует никаких затрат от жителей домов. Расходы лежат на подрядной организации. Установка камер – обязательное условие договора для подрядчиков, выполняющих работы по капитальному ремонту крыш или фасадов домов.

ФКР Липецкой области активно использует в работе современные технологии. К примеру, с помощью онлайн-сервисов собственники могут узнать срок капитального ремонта. Посмотреть его можно на интерактивной карте (необходимо зайти на сайт ФКР и нажать кнопку «Узнайте срок капремонта») или на сайте Реформа ЖКХ (в поисковой строке необходимо набрать адрес дома или выбрать этот адрес в разделе «Капитальный ремонт МКД», далее «предстоящие работы (услуги) - «по годам»). Кроме того, обращение в адрес ФКР можно написать через соответствующий сервис на сайте www.kapremont48.ru, по электронной почте info@kapremont48.ru или через официальные группы Фонда в социальных сетях.

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