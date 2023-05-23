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В Брянской области объявлен сигнал «Эдельвейс» по общему сбору правоохранителей
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Росгвардия усиливается в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона.
В Брянской области объявлен сигнал "Эдельвейс" по общему сбору сотрудников правоохранительных органов, - пишет "Lenta.ru" со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Уточняется, что усиление вводится в четырех районах области: Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском.
22 мая сигнал "Эдельвейс" был объявлен в Белгородской области из-за проникновения украинских диверсантов. Этот сигнал активизирует всех полицейских субъекта для борьбы с террористами.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил о введении в регионе режима контртеррористической операции (КТО). Территорию области силовики зачищают от диверсантов.
Уточняется, что усиление вводится в четырех районах области: Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском.
22 мая сигнал "Эдельвейс" был объявлен в Белгородской области из-за проникновения украинских диверсантов. Этот сигнал активизирует всех полицейских субъекта для борьбы с террористами.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил о введении в регионе режима контртеррористической операции (КТО). Территорию области силовики зачищают от диверсантов.
208