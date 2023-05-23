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39 минут назад
Климатолог заявил о вероятности переноса столицы РФ в Сибирь при потеплении климата на 5 градусов
По оценкам специалиста, к 2080 году температура на планете поднимется на 2-2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи.
Климатолог Алексей Кокорин допустил вероятность переноса столицы России в Сибирь при наихудшем сценарии потепления климата на планете и повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века, - передает РИА Новости.
Углеродная нейтральность — это один из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и страны Евросоюза планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай — к 2060-му, Индия — к 2070-му.
"Вполне реально, что это произойдет, даже если не к 2050-2060-м годам, а, допустим, к 2080-м", — отметил климатолог.
По его словам, к этому времени температура на Земле все равно поднимется на 2-2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи, то есть конца XIX века. Это приведет к тому, что волны жары начнут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще.
"То есть та жара, которая у нас была раз в 10 лет, будет каждые три года. Можно жить, но надо адаптироваться", — пояснил Кокорин.
При наихудшем сценарии температура на планете может подняться на 4,5-5 градусов, и тогда восемь-девять лет из 10 окажутся аномально жаркими, - полагает климатолог.
"Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск", - предположил Кокорин.
Эксперт подчеркнул, что такой вариант событий возможен, но является маловероятным.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия.
Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
Углеродная нейтральность — это один из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и страны Евросоюза планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай — к 2060-му, Индия — к 2070-му.
"Вполне реально, что это произойдет, даже если не к 2050-2060-м годам, а, допустим, к 2080-м", — отметил климатолог.
По его словам, к этому времени температура на Земле все равно поднимется на 2-2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи, то есть конца XIX века. Это приведет к тому, что волны жары начнут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще.
"То есть та жара, которая у нас была раз в 10 лет, будет каждые три года. Можно жить, но надо адаптироваться", — пояснил Кокорин.
При наихудшем сценарии температура на планете может подняться на 4,5-5 градусов, и тогда восемь-девять лет из 10 окажутся аномально жаркими, - полагает климатолог.
"Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск", - предположил Кокорин.
Эксперт подчеркнул, что такой вариант событий возможен, но является маловероятным.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия.
Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.