При досмотре 25-летнего липчанина нашли 17,2 грамма производного метилэфедрона

А в ходе обыска у него дома оперативники обнаружили изъяли электронные весы и приспособления для расфасовки запрещенных веществ.

В октябрьском районе Липецка сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области задержали 25-летнего липчанина, которого подозревают в сбыте наркотиков.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли свертки с 17,2 грамма производного метилэфедрона. Подозреваемый пояснил, что приобрел запрещенные вещества через Интернет с целью дальнейшего распространения через «закладки».Наркополицейские также установили, что мужчина уже сделал в Липецке мелкооптовый тайник-закладку с 30 разовыми дозами общей массой свыше 34 граммов метилэфедрона. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого оперативники обнаружили изъяли электронные весы и приспособления для расфасовки запрещенных веществ.Следственными органами отделов полиции № 3 и 8 УМВД России по городу Липецку в отношении 25-летнего липчанина возбуждены уголовные дела в покушении и незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по статье 228.1 УК РФ.