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Липецкая вечЁрка: укушенный змеей, суд над украинцами и результаты проб воды на пляжах
Сегодня, 22 мая, врачи рассказали о пациенте, укушенном змеей, обвиняемые в попытке теракта на автостанции «Сокол» выслушали приговор, и санитарные врачи рассказали о результатах проб на городских пляжах.
Добавим, что на территории Липецкой области обитают четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Из них только последняя ядовита для человека, но не смертельна. Змеи, кстати, на человека первыми не нападают, кусают в целях самозащиты.
— Надо было рыбку ей дать, а он пожадничал, — заметил За.
Громкий судебный процесс завершился в Москве. Второй Западный окружной суд вынес приговор трем гражданам Украины, по обвинение в подготовке теракта на автостанции «Сокол» в Липецке.
По данным пресс-службы УФСБ России по Липецкой области, все трое были военнослужащими-диверсантами Вооруженных Сил Украины. Самый большой срок получил 35-летний мужчина — 14 лет лишения свободы со штрафом в 400 тысяч рублей, 37-летняя женщина проведет в заключении 11 лет, она должна выплатить 300 тысяч рублей штрафа, 45-летняя осуждена на шесть лет лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей.
Напомним, 29 июля прошлого года в ФСБ России сообщили о задержании в Добровском районе трех граждан Украины по подозрению в совершении теракта, был обнаружен схрон с элементами взрывного устройства, которое могло иметь зону поражения с радиусом до 500 метров.
А Липецкий областной суд сегодня должен был начать рассмотрение резонансного дела о разбойных нападениях, но заседание перенесли из-за неявки двух присяжных. По версии следствия, весной 2022 года организованная преступная группа во главе с бывшим полицейским совершила семь вооруженных нападений: на магазин, автозаправку и почтовые автомобили. Заседание перенесено на 24 мая.
В Советском районном суде снова начали судить экс-главу Дорожного агентства Липецкой области Александра Павленко. Прошлым летом он удачно оспорил решение этого же суда, который приговорил его к восьми с половиной годам заключения по делу о взятке на 2 миллиона 900 тысяч рублей. Областной суд это решение отменил, а Александра Павленко выпустили под подписку о невыезде. Теперь все началось сначала.
Любопытно, что по делу проходил и заместитель Александра Павленко Андрей Яицкий, который был приговорен к четырем годам лишения свободы и штрафу в 8,7 миллиона рублей. Он также пытался оспорить свой приговор в Липецком областном суде, но безуспешно. Однако прошлой зимой его помиловали как участника СВО в составе ЧВК «Вагнер».
И долгожданная новость с пляжей. Санитарные врачи рассказали о результате исследования проб воды из реки Воронеж. Оказалось, что на Центральном пляже и пляже в районе Тракторного вода соответствует нормам по микробиологическим показателям. А на Сокольском пляже — нет. Там возьмут повторные пробы.
Это можно сказать, небольшая сенсация. Несколько лет подряд Роспоребнадзор не рекомендовал купаться в реке на городских пляжах из-за качества воды.
Завтра стоит взять с собой зонтик. В Липецке немного похолодает, синоптики прогнозируют не более +20 градусов, временами ожидаются дожди и даже грозы.
Электорат