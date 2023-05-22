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Липецкая вечЁрка: укушенный змеей, суд над украинцами и результаты проб воды на пляжах

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#вечЁрка #суд #пробы воды
Липецкая вечЁрка: укушенный змеей, суд над украинцами и результаты проб воды на пляжах

Сегодня, 22 мая, врачи рассказали о пациенте, укушенном змеей, обвиняемые в попытке теракта на автостанции «Сокол» выслушали приговор, и санитарные врачи рассказали о результатах проб на городских пляжах.

Рыбалка закончилась для 70-летнего липчанина госпитализацией. Сидя у воды мужчина заметил, как к нему подползла змея, хотел ее отодвинуть палкой, но не успел, гадюка укусила его за палец.  Сейчас липчанин лечится в БСМП, куда поступил 19 мая, врачи готовят его к выписке. Это первый в сезоне случай укуса человека змеей.

Добавим, что на территории Липецкой области обитают четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Из них только последняя ядовита для человека, но не смертельна. Змеи, кстати, на человека первыми не нападают, кусают в целях самозащиты.

— Надо было рыбку ей дать, а он пожадничал, — заметил За.

Громкий судебный процесс завершился в Москве. Второй Западный окружной суд вынес приговор трем гражданам Украины, по обвинение в подготовке теракта на автостанции «Сокол» в Липецке. 


По данным пресс-службы УФСБ России по Липецкой области, все трое были военнослужащими-диверсантами Вооруженных Сил Украины. Самый большой срок получил 35-летний мужчина — 14 лет лишения свободы со штрафом в 400 тысяч рублей, 37-летняя женщина проведет в заключении 11 лет, она должна выплатить 300 тысяч рублей штрафа,  45-летняя осуждена на шесть лет лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей.

Напомним, 29 июля прошлого года в ФСБ России сообщили о задержании в Добровском районе трех граждан Украины по подозрению в совершении теракта, был обнаружен схрон с элементами взрывного устройства, которое могло иметь зону поражения с радиусом до 500 метров.

А Липецкий областной суд сегодня должен был начать рассмотрение резонансного дела о разбойных нападениях, но заседание перенесли из-за неявки двух присяжных. По версии следствия, весной 2022 года организованная преступная группа во главе с бывшим полицейским совершила семь вооруженных нападений: на магазин, автозаправку и почтовые автомобили. Заседание перенесено на 24 мая.  

В Советском районном суде снова начали судить экс-главу Дорожного агентства Липецкой области Александра Павленко.  Прошлым летом он удачно оспорил решение этого же суда, который приговорил его к восьми с половиной годам заключения по делу о взятке на 2 миллиона 900 тысяч рублей. Областной суд это решение отменил, а Александра Павленко выпустили под подписку о невыезде. Теперь все началось сначала. 

Любопытно, что по делу проходил и заместитель Александра Павленко Андрей Яицкий, который был приговорен к четырем годам лишения свободы и штрафу в 8,7 миллиона рублей. Он также пытался оспорить свой приговор в Липецком областном суде, но безуспешно. Однако прошлой зимой его помиловали как участника СВО в составе ЧВК «Вагнер».

И долгожданная новость с пляжей. Санитарные врачи рассказали о результате исследования проб воды из реки Воронеж. Оказалось, что на Центральном пляже и пляже в районе Тракторного вода соответствует нормам по микробиологическим показателям. А на Сокольском пляже — нет. Там возьмут повторные пробы. 

Это можно сказать, небольшая сенсация. Несколько лет подряд Роспоребнадзор не рекомендовал купаться в реке на городских пляжах из-за качества воды.

Завтра стоит взять с собой зонтик. В Липецке немного похолодает, синоптики прогнозируют не более +20 градусов, временами ожидаются дожди и даже грозы.
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#вечЁрка #суд #пробы воды

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