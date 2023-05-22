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27 минут назад

«Известия» выяснили схемы продажи больничных мнимым больным

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#больничные
Система электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН) действует в России полтора года (введена 1 января 2022 года) и за это время успела стать бизнесом, как выяснили «Известия» на основе собственного расследования.
Чтобы получить возможность выдавать листки нетрудоспособности, достаточно создать юридическое лицо, осуществляющее медицинскую деятельность. Должно быть соответствующее помещение и хотя бы три врача. Частные компании, которые официально называют себя клиниками или центрами, а на самом деле — точки по торговле больничными, выдают их без всякого осмотра врача, по просьбе клиента, готового заплатить.

Цена вопроса — от 5 до 8 тыс. рублей в зависимости от количества дней. Под него подбирается и заболевание. В одном из таких многопрофильных медицинских центров больничный предлагают прямо на сайте — по цене от 3 тыс. рублей.

При этом практически все эксперты, к которым обратилась редакция, подтвердили полную невозможность подделки электронных больничных. Такой лист заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью врача, ЭЛН автоматически попадает в базу данных, доступ к которой, помимо работника, имеет Фонд социального страхования (ФСС) и работодатель.

53
#больничные

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