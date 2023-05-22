На улице Юношеской отключат холодную воду из-за замены трубопровода

23 мая без холодной воды останутся здания и помещения №№ 39, 39а, 43а, 43м, ст43п, 43/2, 43/3, ст43Б, ст43Г, ст43Г/1, 43Д по улице Юношеской – причиной отключения станут ремонтные работы по замене трубопровода на участке возле дома № 39, предупредили в «РВК-Липецк». Холодной воды не будет с 10:00 и до окончания работ. Воду для питья подвезут к дому № 39. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



О проведении плановых ремонтных работ на электрических сетях 23 мая предупредили и в «Липецкэнерго». С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 30, 32, 36/1, 36/2, 38 по улице Космонавтов, №№ 14, 14/3, 16, 16а по улице Терешковой, №№ 24, 28, 30 по проспекту 60 лет СССР, №№ 19, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29а, 31а по улице Стаханова, № 8 по улице Бачурина, № 9 в Витебском переулке, №№ 15, 44а, 66а, 68а по улице Полетаева, №№ 3, 11, 12, 13 по улице Тюленина, №№ 61, 92, 94 по улице Депутатской, № 61 по проспекту Победы, также обесточат улицу Петра Смородина, переулок Данковский.



