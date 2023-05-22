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8 минут назад

Дерматолог заявила, что мытьё рук с мылом снижает риск ОРВИ и кишечных заболеваний

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#здоровье

Ванну рекомендуется принимать не реже двух раз в неделю, а душ — каждый день тем, кто в своей деятельности имеет дело с опасными веществами.

Врач – дерматолог-онколог Наталья Дмитриевская объяснила, почему нужно мыть руки с мылом несколько раз в день, - передает "РИАМО".

"Регулярное, несколько раз в день мытье рук с мылом препятствует распространению опасных возбудителей заболеваний, бактерий и вирусов. Исследования доказали, что обычное мытье рук с мылом позволяет примерно на 30% снизить риск развития кишечных заболеваний", – сказала Дмитриевская.

Она отметила, что часто мытье рук является доказанным способом профилактики ОРВИ и гриппа.

"Руки нужно мыть обязательно после посещения туалета, перед приготовлением еды, после прикосновений к сырому мясу и рыбе, после посещения общественных мест и транспорта", – добавила врач.

По ее словам, водные процедуры очищают кожу от загрязнений и омертвевших клеток, раскрывают поры, позволяют коже полноценно дышать, устраняют неприятные запахи.

Она резюмировала, что под струями воды кожа избавляется от бактерий и аллергенов, которые могут вызвать аллергическую реакцию в виде сыпи или раздражения.
25
#здоровье

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