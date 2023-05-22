8 минут назад
Дерматолог заявила, что мытьё рук с мылом снижает риск ОРВИ и кишечных заболеваний
Ванну рекомендуется принимать не реже двух раз в неделю, а душ — каждый день тем, кто в своей деятельности имеет дело с опасными веществами.
"Регулярное, несколько раз в день мытье рук с мылом препятствует распространению опасных возбудителей заболеваний, бактерий и вирусов. Исследования доказали, что обычное мытье рук с мылом позволяет примерно на 30% снизить риск развития кишечных заболеваний", – сказала Дмитриевская.
Она отметила, что часто мытье рук является доказанным способом профилактики ОРВИ и гриппа.
"Руки нужно мыть обязательно после посещения туалета, перед приготовлением еды, после прикосновений к сырому мясу и рыбе, после посещения общественных мест и транспорта", – добавила врач.
По ее словам, водные процедуры очищают кожу от загрязнений и омертвевших клеток, раскрывают поры, позволяют коже полноценно дышать, устраняют неприятные запахи.
Она резюмировала, что под струями воды кожа избавляется от бактерий и аллергенов, которые могут вызвать аллергическую реакцию в виде сыпи или раздражения.