Дерматолог заявила, что мытьё рук с мылом снижает риск ОРВИ и кишечных заболеваний

Ванну рекомендуется принимать не реже двух раз в неделю, а душ — каждый день тем, кто в своей деятельности имеет дело с опасными веществами.





"Регулярное, несколько раз в день мытье рук с мылом препятствует распространению опасных возбудителей заболеваний, бактерий и вирусов. Исследования доказали, что обычное мытье рук с мылом позволяет примерно на 30% снизить риск развития кишечных заболеваний", – сказала Дмитриевская.



Она отметила, что часто мытье рук является доказанным способом профилактики ОРВИ и гриппа.



"Руки нужно мыть обязательно после посещения туалета, перед приготовлением еды, после прикосновений к сырому мясу и рыбе, после посещения общественных мест и транспорта", – добавила врач.



По ее словам, водные процедуры очищают кожу от загрязнений и омертвевших клеток, раскрывают поры, позволяют коже полноценно дышать, устраняют неприятные запахи.



Она резюмировала, что под струями воды кожа избавляется от бактерий и аллергенов, которые могут вызвать аллергическую реакцию в виде сыпи или раздражения. Врач – дерматолог-онколог Наталья Дмитриевская объяснила, почему нужно мыть руки с мылом несколько раз в день, - передает "РИАМО" "Регулярное, несколько раз в день мытье рук с мылом препятствует распространению опасных возбудителей заболеваний, бактерий и вирусов. Исследования доказали, что обычное мытье рук с мылом позволяет примерно на 30% снизить риск развития кишечных заболеваний", – сказала Дмитриевская.Она отметила, что часто мытье рук является доказанным способом профилактики ОРВИ и гриппа."Руки нужно мыть обязательно после посещения туалета, перед приготовлением еды, после прикосновений к сырому мясу и рыбе, после посещения общественных мест и транспорта", – добавила врач.По ее словам, водные процедуры очищают кожу от загрязнений и омертвевших клеток, раскрывают поры, позволяют коже полноценно дышать, устраняют неприятные запахи.Она резюмировала, что под струями воды кожа избавляется от бактерий и аллергенов, которые могут вызвать аллергическую реакцию в виде сыпи или раздражения.