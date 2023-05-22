В России

52 минуты назад

В Госдуме предлагают не платить поставщикам за дорогие и неэффективные лекарства

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#здоровье #лекарства

В случае неэффективности препарата производитель не только не получит оплату, но и должен будет возместить объем потраченного на терапию конкретного пациента лекарства.

Лечение людей с тяжелыми заболеваниями в России обеспечивает государство, для этого оно закупает лекарства за бюджетные средства. Однако инновационные дорогие препараты не всегда приносят заявленную пользу, - рассказал "Парламентской газете" доктор медицинских наук, депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

"Современная система госзакупок не позволяет в данной ситуации снижать стоимость, поэтому мы предлагаем реализовать принцип разделения рисков, чтобы оплачивать лекарство, если его эффективность будет явной. Это позволит экономить бюджетные деньги и тратить их на новых пациентов", — сказал Фаррахов.

По его словам, в настоящее время в законе о контрактной системе закупок отсутствуют положения, которые позволили бы покупателю заключать контракты на поставку лекарств с дополнительными обязательствами для поставщика или производителя.

"Поэтому госзаказчики не могут получить более выгодные контрактные условия и вынуждены закупать дорогостоящие лекарства по программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, даже если эти лекарства не приносят пациентам пользы", — отметил депутат.

Фаррахов предложил дополнить закон новой статьей, которая позволит госзаказчику заключать договор на поставку оригинальных или референтных лекарств без зарегистрированных аналогов с разделением рисков неэффективности терапии.
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#здоровье #лекарства

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