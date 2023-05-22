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2 минуты назад
Обстрел Белгородской области продолжался несколько часов
Обошлось без пострадавших мирных жителей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстрел Вооружёнными силами Украины Грайворонского округа продолжался несколько часов.
"С 9 часов утра под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. Обошлось без пострадавших мирных жителей", - написал он в своем Телеграм-канале.
"Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию", - добавила глава региона.
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По его словам, также под минометным обстрелом находится село Козинка. Один снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся. Еще один снаряд прилетел в другое частное домовладение, в результате чего есть значительное разрушение несущих конструкций и поврежден автомобиль. В третьем домовладении поврежден забор. Он отметил, что аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий и подворовому обходу.
Кроме того, в селе Гора-Подол загорелся склад сена у местного КФХ. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет. В селе Замостье поврежден забор частного жилого домовладения.
Позже Гладков рассказал, что в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено взрывное устройство рядом с частным жилым домом. Пострадавших и разрушений нет. Сам БПЛА упал в 100 метрах от жилых домов. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте.
"С 9 часов утра под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. Обошлось без пострадавших мирных жителей", - написал он в своем Телеграм-канале.
"Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию", - добавила глава региона.
⠀
По его словам, также под минометным обстрелом находится село Козинка. Один снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся. Еще один снаряд прилетел в другое частное домовладение, в результате чего есть значительное разрушение несущих конструкций и поврежден автомобиль. В третьем домовладении поврежден забор. Он отметил, что аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий и подворовому обходу.
Кроме того, в селе Гора-Подол загорелся склад сена у местного КФХ. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет. В селе Замостье поврежден забор частного жилого домовладения.
Позже Гладков рассказал, что в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено взрывное устройство рядом с частным жилым домом. Пострадавших и разрушений нет. Сам БПЛА упал в 100 метрах от жилых домов. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте.