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2 минуты назад

Обстрел Белгородской области продолжался несколько часов

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#обстрел #Белгород

Обошлось без пострадавших мирных жителей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстрел Вооружёнными силами Украины Грайворонского округа продолжался несколько часов.

"С 9 часов утра под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. Обошлось без пострадавших мирных жителей", - написал он в своем Телеграм-канале.

"Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию", - добавила глава региона.

По его словам, также под минометным обстрелом находится село Козинка. Один снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся. Еще один снаряд прилетел в другое частное домовладение, в результате чего есть значительное разрушение несущих конструкций и поврежден автомобиль. В третьем домовладении поврежден забор. Он отметил, что аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий и подворовому обходу.

Кроме того, в селе Гора-Подол загорелся склад сена у местного КФХ. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет. В селе Замостье поврежден забор частного жилого домовладения.

Позже Гладков рассказал, что в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено взрывное устройство рядом с частным жилым домом. Пострадавших и разрушений нет. Сам БПЛА упал в 100 метрах от жилых домов. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте.

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#обстрел #Белгород

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