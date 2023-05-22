ФСБ задержала планировавшего теракт на железной дороге в Оренбургской области мужчину

У задержанного нашли компоненты для изготовления взрывного устройства и переписку в мессенджере с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ "Приготовление к теракту".





В Новотроицке был задержан 26-летний россиянин, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, а также военного комиссариата Орска Оренбургской области и отдела ФСБ России, - говорится в



Уточняется, что в последующем подозреваемый планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.



Отмечается, что из оборудованного им тайника на окраине Новотроицка были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В средствах коммуникации обнаружены интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписка в мессенджере с украинскими спецслужбами.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ. Федеральная служба безопасности по Оренбургской области задержала планировавшего теракт на железной дороге россиянина.В Новотроицке был задержан 26-летний россиянин, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, а также военного комиссариата Орска Оренбургской области и отдела ФСБ России, - говорится в пресс-релизе Федеральной службы безопасности Уточняется, что в последующем подозреваемый планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.Отмечается, что из оборудованного им тайника на окраине Новотроицка были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В средствах коммуникации обнаружены интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписка в мессенджере с украинскими спецслужбами.По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ.