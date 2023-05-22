В России

43 минуты назад

ФСБ задержала планировавшего теракт на железной дороге в Оренбургской области мужчину

88
#теракт #ФСБ

У задержанного нашли компоненты для изготовления взрывного устройства и переписку в мессенджере с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ "Приготовление к теракту".

Федеральная служба безопасности по Оренбургской области задержала планировавшего теракт на железной дороге россиянина.

В Новотроицке был задержан 26-летний россиянин, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, а также военного комиссариата Орска Оренбургской области и отдела ФСБ России, - говорится в пресс-релизе Федеральной службы безопасности.

Уточняется, что в последующем подозреваемый планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Отмечается, что из оборудованного им тайника на окраине Новотроицка были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В средствах коммуникации обнаружены интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписка в мессенджере с украинскими спецслужбами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ.
88
#теракт #ФСБ

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
5
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

Еще в рубрике

В Москве произошел пожар в здании военкомата
#пожар #военкомат
В Москве произошел пожар в здании военкомата

сегодня, 12:00

В России
Бананы могут признать социально значимым продуктом
#бананы #продукты
Бананы могут признать социально значимым продуктом

сегодня, 10:30

В России
В РФ предлагают ввести 6-дневную рабочую неделю
#рабочая неделя
2
В РФ предлагают ввести 6-дневную рабочую неделю

сегодня, 09:51

В России
Замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко умер в самолете возвращаясь с Кубы

вчера, 12:17

В России
1
Путин поздравил российских бойцов со взятием Артемовска

вчера, 12:05

В России
#пропавшие без вести
В Новокузнецке разыскивают школьницу для награждения за спасенного ребенка

19.05.2023 18:17

В России