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30-летнего липчанина обвиняют в кражах сотовых телефонов, парфюмерии и денег с банковского счета

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#кража
30-летнего липчанина обвиняют в кражах сотовых телефонов, парфюмерии и денег с банковского счета

А ещё — в уклонении от исполнения административного надзора.

Липецким отделом полиции № 3 завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего липчанина, который обвиняется в уклонении от исполнения административного надзора, краже с банковского счета и трёх хищениях.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, по версии следствия, с января по февраль этого года липчанин украл два сотовых телефона. При этом он пользовался невнимательностью хозяев, которые оставляли их без присмотра.

Один телефон о украл на общей кухне общежития и заодно получил доступ к мобильному приложению банка. С банковского счета потерпевшей обвиняемый перевел на свой счет свыше 22 тысяч рублей.

Также мужчину обвиняют в краже мужской парфюмерии, произошедшей 19 февраля в сетевом магазине бытовой химии. Сумма причиненного материального ущерба превысила 2 500 рублей. После украденный парфюм за 2500 рублей липчанин продал неизвестному мужчине за 2 000 рублей.

Кроме того, мужчина предстанет перед судом за неоднократное несоблюдение установленных ограничений в рамках административного надзора.

Максимальная санкция инкриминируемых липчанину уголовный статей — до шести лет лишения свободы.
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#кража

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