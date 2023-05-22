30-летнего липчанина обвиняют в кражах сотовых телефонов, парфюмерии и денег с банковского счета

А ещё — в уклонении от исполнения административного надзора.

Липецким отделом полиции № 3 завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего липчанина, который обвиняется в уклонении от исполнения административного надзора, краже с банковского счета и трёх хищениях.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, по версии следствия, с января по февраль этого года липчанин украл два сотовых телефона. При этом он пользовался невнимательностью хозяев, которые оставляли их без присмотра.



Один телефон о украл на общей кухне общежития и заодно получил доступ к мобильному приложению банка. С банковского счета потерпевшей обвиняемый перевел на свой счет свыше 22 тысяч рублей.



Также мужчину обвиняют в краже мужской парфюмерии, произошедшей 19 февраля в сетевом магазине бытовой химии. Сумма причиненного материального ущерба превысила 2 500 рублей. После украденный парфюм за 2500 рублей липчанин продал неизвестному мужчине за 2 000 рублей.



Кроме того, мужчина предстанет перед судом за неоднократное несоблюдение установленных ограничений в рамках административного надзора.



Максимальная санкция инкриминируемых липчанину уголовный статей — до шести лет лишения свободы.