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сегодня, 12:00

В Москве произошел пожар в здании военкомата

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#пожар #военкомат

Очаг пожара располагался на шестом этаже здания. Причины и обстоятельства возгорания уточняются.

В Москве в здании, где расположен военкомат, произошел пожар.

"Возгорание произошло на шестом этаже здания, полностью ликвидировано на площади 50 кв. метров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее в пресс-службе сообщили о возгорании по адресу Колодезный переулок, дом 14. Пожар начался утром 22 мая.

По словам представитель экстренных служб столицы, в здании расположены несколько организаций, а в пристройке находится военкомат Преображенского района Москвы. Пожар, по его словам, военкомат не затронул, - передает РИА Новости.

Уточняется, что в 08.52 пожар был локализован, а в 08.58 полностью потушен. Сведения о пострадавших не поступали.
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#пожар #военкомат

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