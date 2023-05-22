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сегодня, 12:00
В Москве произошел пожар в здании военкомата
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Очаг пожара располагался на шестом этаже здания. Причины и обстоятельства возгорания уточняются.
В Москве в здании, где расположен военкомат, произошел пожар.
"Возгорание произошло на шестом этаже здания, полностью ликвидировано на площади 50 кв. метров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее в пресс-службе сообщили о возгорании по адресу Колодезный переулок, дом 14. Пожар начался утром 22 мая.
По словам представитель экстренных служб столицы, в здании расположены несколько организаций, а в пристройке находится военкомат Преображенского района Москвы. Пожар, по его словам, военкомат не затронул, - передает РИА Новости.
Уточняется, что в 08.52 пожар был локализован, а в 08.58 полностью потушен. Сведения о пострадавших не поступали.
"Возгорание произошло на шестом этаже здания, полностью ликвидировано на площади 50 кв. метров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее в пресс-службе сообщили о возгорании по адресу Колодезный переулок, дом 14. Пожар начался утром 22 мая.
По словам представитель экстренных служб столицы, в здании расположены несколько организаций, а в пристройке находится военкомат Преображенского района Москвы. Пожар, по его словам, военкомат не затронул, - передает РИА Новости.
Уточняется, что в 08.52 пожар был локализован, а в 08.58 полностью потушен. Сведения о пострадавших не поступали.
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