сегодня, 10:30
Бананы могут признать социально значимым продуктом
По данным Ассоциации компаний розничной торговли, в среднем за год россияне съедают чуть меньше полутора миллионов тонн бананов.
Бананы могут стать социально значимым продуктом для россиян. Данную меру поручено рассмотреть Минэку по итогам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы ведомства Максима Решетникова.
"Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле", — говорится в документе, утвержденном первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
В протоколе также предлагается рассмотреть вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы и доложить об этом на очередном заседании подкомиссии.
На данный момент в список социально значимых продуктов входят говядина, свинина, баранина (все — кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко питьевое, куриные яйца, сахар-песок, поваренная пищевая cоль, черный байховый чай, пшеничная мука, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, хлебобулочные изделия из пшеничной муки, шлифованный рис, пшено, крупа гречневая — ядрица, вермишель, картофель, белокочанная свежая капуста, репчатый лук, морковь, яблоки.
Сейчас базовая ставка таможенной пошлины составляет 4%, но не менее 0,015 €/кг. В последние годы импорт бананов в РФ остается на уровне 1,3–1,5 млн т в год. Один из крупнейших поставщиков — Эквадор. Но в 2022-м его отгрузки в РФ упали — по состоянию на октябрь, на 4,54 млн ящиков (в одном ящике 18,14 кг), а цены в рознице выросли.
По данным Росстата, в апреле прошлого года цена за 1 кг составляла 115,2 рубля, а в апреле этого года она достигла уже 129,5 рубля. Потребление бананов на 0,8–0,9 кг больше яблок и достигает 9,8 кг в год на душу населения в России.
На рассмотрении в Роспотребнадзоре находится предложение по отнесению бананов к категории социально значимых товаров. В настоящее время это предложение прорабатывается, — сказали в службе.
В Госдуме оценили инициативу кабмина положительно.