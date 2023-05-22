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В РФ предлагают ввести 6-дневную рабочую неделю
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предложила главе Минтруда России Антону Котякову ввести в стране шестидневную рабочую неделю.
Как отмечают авторы инициативы, до введения первой волны санкций в 2014 году российская экономика стабильно демонстрировала устойчивый рост и входила в пятерку крупнейших экономик мира. Однако в настоящий момент число ограничительных мер значительно выросло, что увеличило нагрузку на экономический сектор, - пишут "Известия".
"Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется", — подчеркивается в обращении.
Увеличение рабочей недели, по мнению авторов, поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным на 2023 год. В частности, достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов.
В ассоциации напомнили, что в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) россияне уже трудились по шесть и даже семь дней в неделю. Впоследствии после окончания войны рабочий день постепенно сократился до семи часов при шестидневной рабочей неделе, а затем в 1967 году была установлена пятидневка с восьмичасовым рабочим днем.
Кроме того, такая практика есть в ряде азиатских и европейских стран. Так, в Непале и Иране установлены шестидневные рабочие недели, а в Бельгии и Турции допускается занятость до 48 часов в неделю.