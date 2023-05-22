Сегодня в Липецке: рейды по дворам и готовы ли липчане переесть за автомобили с правым рулём?

Рассказываем всё самое главное про наступивший понедельник.

Опять тепло

В Липецке потеплеет, сегодня ждут температуру до 23-25 градусов. День пройдёт преимущественно без осадков.







Отключение воды

В связи с ремонтными работами сегодня с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду на улицах Депутатская, 83; Киевская, 2 и Юношеская, 39, 39а, 43а, 43м, ст43п, 43/2, 43/3, ст43б, ст43г, ст43г/1, 43д.







Отключение света

С 09:00 до 17:00 не будет электричества на улицах Депутатской, 61, 92, 94; Полетаева, 15, 44а, 66а, 68а; Тюленина, 3, 11, 12, 13; на проспекте Победы, 61; в Ветебском переулке, 9 и Данковском переулке.







Пробки

Первый участок, обозначенный на электронной карте красным цветом, появился сегодня на мосту через Каменный лог в 6 утра. Повсюду горят желтые участки пути – на проспекте Победы, улицах Папина, Терешковой, Московской Циолковского, Гагарина, Неделина и т.д. Остановка накаляется с каждой минутой, поэтому советуем не пренебрегать «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями и перед выездом всё же выбрать оптимальный маршрут.

Расскажет о встрече с Александром Абдулловым (12+)

В библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) сегодня в 15:30 снова будут говорить о кино.

Известный липецкий киновед Алексей Колбаско расскажет о творчестве неподражаемого Александра Абдуллова. И ведь не просто так! «Медведю» из «Обыкновенного чуда», «Гению», «вору в законе Лавру» из сериала «Next» 29 марта исполнится 70 лет.







Колбаско расскажет и о личном знакомстве с артистом, с которым ему удалось в своё время пообщаться на премьере картины «Гений» (1991 г.). Отдельной страницей станет рассказ об интересных эпизодах съемки короткометражного фильма «Вера и Федор», где Абдулов сыграл свою первую главную роль в кино.



Роспись...пряников (12+)



В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54 а) сегодня в 17:00 пройдёт мастер-класс по … кулинарной росписи имбирных пряников.

Под руководством мастера Светланы Склярской овладеют тремя конкретными техниками росписи. Каждый унесет с собой три чудесных сладких сувенира, расписанных своими руками, сможет отведать лакомство и поделиться с друзьями и близкими.







Участники мероприятия познакомятся с историей и вековыми традициями пряничного промысла на Руси, ответят на каверзные вопросы пряничной викторины и запишут рецепты приготовления кулинарных и эстетических шедевров.

Рейды по дворам

Если у вас во дворе регулярно скапливается мусор, валяются старые покрышки, ветки рядом с контейнерами, то имеет смысл обратиться в департамент развития территории на улице Советской, 68. Их телефон (4742) 22-13-30

На минувшей неделе сотрудники департамента отчитались о проведённых рейдах по городу совместно со специалистами Государственной жилищной инспекции, в ходе которой они выявляют, фиксируют нарушения и привлекают к ответственности виновных. Так, рейды прошли в районе домов №1 по улице Пришвина и №19 по Боевому проезду.







По словам сотрудником департамента, такие рейды помогают сделать город чище, на проверенных территориях количество жалоб сразу падает примерно в два раза.

Липчане готовы к машинам с правым рулём?

В Липецке, как и во всей России, вырос спрос на подержанные автомобили. С уходом с отечественного рынка импортных автосалонов спрос на некоторые модели, по данным сервиса объявлений «Авито» вырос в 2-4 раза.

Опрос, проведённый в Центральном федеральном округе, в частности в Липецкой области, показал, что 57 процентов водителей уже готовы рассмотреть вопрос о покупке автомобиля за рубежом. Более того, сразу 22 процента опрошенных заявили, что будут согласны купить авто с правым рулём. В наших краях этот процент ещё щадящий, а вот в регионах Сибири и Дальнего Востока готовы регулярно ездить на праворульном автомобиле 31% опрошенных. 62% опрошенных автомобилистов в ЦФО отметили, что разница существует, однако она не является критической для эксплуатации. При этом для 25% респондентов разница всё-таки принципиальная, а для 13% она полностью отсутствует.







Среди прочих достоинств, которыми обладает автомобиль из-за границы, 29% респондентов отметили более современную электронику, а 31 % - разнообразие комплектаций. 23% говорили о более выгодной стоимости, 27% - о широком модельном ряде.

При этом опасение у опрошенных автомобилистов в ЦФО вызывают такие потенциальные недостатки, как возможные сложности с оформлением документов - 44%, высокий акцизный сбор – 37%, риск получить автомобиль в худшем техническом состоянии, чем заявлено - 37%, долгий период ожидания - 33%, высокая стоимость - 30%.

Дорогие липчане! Понедельник – день тяжёлый, но вполне себе ничего, если иногда давать себе возможность отвлечься на новости. Всё самое интересное и полезное липчане могут прочитать в одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт, не забывайте об окружающем мире. Ждём вас 24/7 снова и снова. До скорой встречи!