Происшествия

сегодня, 14:34

В Липецке водитель «Тойоты» продемонстрировал невероятный финт - снес машину, столб, врезался в угол гаража

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#ДТП
В Липецке водитель «Тойоты» продемонстрировал невероятный финт - снес машину, столб, врезался в угол гаража

Сегодня на улице Клары Цеткин водитель «Тойоты» врезался в «Фольксваген», а потом его еще несколько раз занесло

В Липецке на улице Клары Цеткин сегодня произошло, на первый взгляд классическое ДТП. Водитель «Тойоты» врезался в стоявший у открытой дверей гаража «Фольксваген». «Немец» при это врезался в свои же ворота.

Но дальше произошел пока не объяснимый финт «Тойоты». Как сообщают очевидцы, каким-то образом она продолжила движение, снесла столб, и врезалась в угол гаража неподалеку от столба.

И гараж владельца «Фольксвагена», и сбитый столб, и угол, остановивший «Тойоту» расположены по одной линии.

Свидетели аварии говорят, что водитель «Тойоты» с места ДТП скрылся. Как ему удалось устроить такой заезд - пока пояснений нет.

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#ДТП

Комментарии (3)

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Животиков Володя

40 минут назад
всё очень просто, чудак перепутал педали газ-тормоз
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Смотрю

сегодня, 14:51
на некоторых за рулём и понимаю: права нельзя было давать от слова " совсем". С тремя восклицательными знаками!!!
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Как вы яхту назовёте...

сегодня, 14:49
Что ещё ждать от улицы с таким названием.
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