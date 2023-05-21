Происшествия
сегодня, 14:34
В Липецке водитель «Тойоты» продемонстрировал невероятный финт - снес машину, столб, врезался в угол гаража
Сегодня на улице Клары Цеткин водитель «Тойоты» врезался в «Фольксваген», а потом его еще несколько раз занесло
В Липецке на улице Клары Цеткин сегодня произошло, на первый взгляд классическое ДТП. Водитель «Тойоты» врезался в стоявший у открытой дверей гаража «Фольксваген». «Немец» при это врезался в свои же ворота.
Но дальше произошел пока не объяснимый финт «Тойоты». Как сообщают очевидцы, каким-то образом она продолжила движение, снесла столб, и врезалась в угол гаража неподалеку от столба.
И гараж владельца «Фольксвагена», и сбитый столб, и угол, остановивший «Тойоту» расположены по одной линии.
Свидетели аварии говорят, что водитель «Тойоты» с места ДТП скрылся. Как ему удалось устроить такой заезд - пока пояснений нет.
Но дальше произошел пока не объяснимый финт «Тойоты». Как сообщают очевидцы, каким-то образом она продолжила движение, снесла столб, и врезалась в угол гаража неподалеку от столба.
И гараж владельца «Фольксвагена», и сбитый столб, и угол, остановивший «Тойоту» расположены по одной линии.
Свидетели аварии говорят, что водитель «Тойоты» с места ДТП скрылся. Как ему удалось устроить такой заезд - пока пояснений нет.
Животиков Володя
Смотрю
Как вы яхту назовёте...