В Липецке водитель «Тойоты» продемонстрировал невероятный финт - снес машину, столб, врезался в угол гаража

Сегодня на улице Клары Цеткин водитель «Тойоты» врезался в «Фольксваген», а потом его еще несколько раз занесло

В Липецке на улице Клары Цеткин сегодня произошло, на первый взгляд классическое ДТП. Водитель «Тойоты» врезался в стоявший у открытой дверей гаража «Фольксваген». «Немец» при это врезался в свои же ворота.Но дальше произошел пока не объяснимый финт «Тойоты». Как сообщают очевидцы, каким-то образом она продолжила движение, снесла столб, и врезалась в угол гаража неподалеку от столба.И гараж владельца «Фольксвагена», и сбитый столб, и угол, остановивший «Тойоту» расположены по одной линии.Свидетели аварии говорят, что водитель «Тойоты» с места ДТП скрылся. Как ему удалось устроить такой заезд - пока пояснений нет.